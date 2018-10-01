Молодая украинка запрыгнула на выпившего Иглесиаса

В Киев с мировым туром прибыл Энрике Иглесиас. Концерт знаменитого артиста не обошелся без скандала: говорят, начала выступления ждали четыре часа, а когда Энрике запел, то сделал это под фонограмму.

Энрике Иглесиас колесит по миру со своим туром. На сей раз артист добрался до Киева. Несмотря на то что на своей страничке в социальной сети Instagram певец демонстрирует видео с восторженными криками фанатов со стадиона, говорят, все было далеко не радужно.

Энрике появился на сцене с задержкой в несколько часов. "Конечно, небольшие задержки перед началом являются нормой, но четыре часа, проведенные стоя при температуре восемь градусов, заставили меня забыть о песнях Энрике навсегда. Дождавшись пару песен, стало понятно, что ни сил, ни желания продолжать там находиться не осталось. Это исполнитель, который поет для себя, к тому же под плюс. Кратко подытожу – худший концерт, на котором я была", – приводит слова расстроенной фанатки "Обозреватель".

А еще в Сети появились видео, на которых Энрике Иглесиас выпивает с двумя поклонниками прямо на сцене. В этот классический вариант, отметим, вошла беременная женщина. Артист любезно налил прозрачной жидкости из бутылки в маленькие рюмочки, причем сделал это не очень аккуратно – много пролилось. Но это не смутило ни певца, ни фанатов.

В конце вечера на сцену выбежала молодая девушка. Энрике не растерялся. Он предложил сфотографироваться вместе, после чего фанатка попросила его расписаться на бумажке, а затем от избытка чувств запрыгнула прямо на кумира. Иглесиас несколько раз обнял и поцеловал фанатку, и та покинула сцену.