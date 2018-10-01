Жена Мамаева сделала сенсационное заявление после гей-скандала

Супруга полузащитника "Краснодара" сообщила, что помирилась с мужем. Алана и Павел больше не собираются разводиться.

Девушка удалила свою публикацию о разрыве из Instagram. Ранее она разместила в своем аккаунте фотографию с детьми и написала о присоединении к "отряду одиноких мам".

Алана сообщила сенсационную и радостную новость. "Да, мы помирились, и уже все хорошо. Конфликта не было, было недопонимание! Благо все разрешилось", – приводит слова Мамаевой RT. О разводе с футболистом Алана объявила 28 сентября. После этого в ряде СМИ появились ее комментарии о разладе в семейной жизни с Павлом, сообщает Пятый канал.

Как писали Dni.Ru, несколько дней назад супруги отмечали 30-летие Мамаева. На фотографиях оба выглядели счастливыми.

Ранее Telegram-канал "Антиглянец" опубликовал шокирующую информацию. Якобы Павел Мамаев проявляет больший интерес к мужчинам. "Говорят, что Мамаев давно играет не за "нашу" команду. И делает подкаты сзади", – написал канал. При этом подробности нетрадиционных предпочтений футболиста не приводились.

Напомним, что Павел и Алана поженились в 2013 году. У них есть совместная дочка Алиса, а также футболист помогает девушке воспитывать сына Алекса от первого брака, пишет Life.ru.