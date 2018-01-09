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Тарасов женился на Костенко

Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/tarasov23
Игрок футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Дмитрий Тарасов женился третий раз. Спортсмен поделился новостью со своими подписчиками в социальных сетях.
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Молодожен выложил в свой аккаунт в Instagram фотографию из ЗАГСа. Он запечатлен вместе со своей избранницей Анастасией Костенко, вокруг них – друзья. Тарасов, счастливо улыбаясь, протягивает к камере руку с обручальным кольцом на безымянном пальце. Публикацию молодой муж снабдил хештегами "#тарасовы #пишитечтохотите #намвсеравно #мысчастливы".

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Костенко обругали за поход в церковь без юбки

 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Подписчики начали поздравлять спортсмена в комментариях под фотографией. "Будьте счастливы 🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Поздравляю👍🏻❤️", "Вот это поворот ! Молодцы !👍 поздравляю ! Локо чемпион 😃👏👏❤️💚", "Поздравляю и это самое главное!!! Пусть кто хочет тот и плещет своим ядом!!! Главное, что вы счастливы 😄", – писали пользователи.

Напомним, ранее Тарасов и Костенко объявили о свадьбе. Счастливая модель показала обручальное кольцо, украшенное внушительным бриллиантом, а комментаторы мгновенно пришли к выводу, что таким образом парочка подложила "жирную свинью" бывшей жене футболиста Ольге Бузовой.

"I said YES!💍💑" – написала счастливая Костенко. С английского это переводится как "Я сказала да!" На опубликованных фото Анастасия и Дмитрий запечатлены на берегу, возле сервированного столика, оформленного в белых тонах. Они обнимаются и целуются. Чуть вдалеке влюбленным поют и играют местные артисты.

Отметим, что это уже третий брак для футболиста. Ранее женами Тарасова становились Оксана Осинкина, от которой у спортсмена родилась дочь Ангелина, и телеведущая и певица Ольга Бузова. Отношения звездной пары и скандальный развод стали объектом пристального внимания общественности. Публика с замиранием сердца следила за перипетиями любовных дел футболиста и ведущей. 

Автор: Михаил Войцеховский9 января 2018, 17:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова

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