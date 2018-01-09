Гадости про Джигарханяна возбудили Стеклова

Актер после развода высказался о коллеге по несчастью. Но оба пенсионера, видимо, недолго будут ходить в холостяках.

Актеру Владимиру Стеклову 70 лет, но энергии в нем – вагон. Недавно он в третий раз развелся – бросил стоматолога Ольгу, мать своей дочери Глафиры.

"Не у каждого получается всю жизнь рядом с одним человеком шагать. С Людмилой, моей первой супругой и мамой Агриппины, мы вместе учились в Астраханском театральном институте. Сейчас у нас отличные отношения, хотя и разбежались в результате. Со второй женой Сашей Захаровой и с Ольгой, третьей, тоже пришлось расстаться. Не скажу, что я в активном поиске, но в любом возрасте хочется быть счастливым и любимым. И если пойму, что рядом появился мой человек, почему нет – женюсь!" – улыбнулся артист.

Скорее всего, в холостяках он не задержится. "Я не хочу думать о возрасте, я молод душой. Можно даже в 90 лет влюбиться и сверкать, а в 19 – быть стариком и занудой, когда, кроме печали и грусти, у тебя ничего нет, – пояснил Стеклов. – Но как донжуана с огромным числом связей меня, конечно, не стоит рассматривать. Да и гордиться все же нужно карьерой, а не тем, с кем спал".

Актер не хочет, чтобы его частную жизнь обсуждала страна, поэтому и на ток-шоу старается не ходить. Просто не хочет повторения история своего друга. Рассказывая о нем, Стеклов возбудился от возмущения. "Мне жаль великого Армена Джигарханяна, чью личную жизнь на протяжении последних месяцев полощут в прессе. Я хорошо с ним знаком. И кто бы что ни говорил, Джигарханян – Профи с большой буквы. Но зачем муссировать гадости, кому это надо?!" – цитирует Стеклова сайт Eg.Ru.