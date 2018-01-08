Раскрыта личность влиятельного ухажера Бузовой

Журналистам удалось разнюхать подробности личной жизни популярной певицы Ольги Бузовой. Как оказалось, за ней ухаживает богатый бизнесмен.

Претендента на сердце исполнительницы зовут Михаил, ему 35 лет. Мужчина является владельцем крупной финансовой компании.

Первый шаг таинственный поклонник сделал зимой 2017 года. "В наш офис поступил звонок от человека, представившегося помощником предпринимателя. Сообщил, что ему надо передать цветы для Ольги. Мы многое видели, но целый грузовик цветов – еще никогда!" – рассказал пиар-агент певицы Антон. Бузовой привезли в общей сложности 3,3 тысячи роз.

Затем бизнесмен позвал исполнительницу на свидание. Она уже дала согласие, передает Starhit. "Но делать выводы пока рано. Сначала нужно пообщаться, узнать человека получше. Хватит уже переживать из-за прошлого. Она достойна большего", – уточнили в окружении Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 18, 2017 at 2:07 PST

Напомним, что за популярной певицей некоторое время ухаживал участник шоу "Дом-2" Роман Гриценко. Пока отношения у них не складываются: недавно молодой человек довел Бузову до слез.

Исполнительница предполагает, что Гриценко хочет сделать пиар на ее имени. Участник передачи пытается загладить свою вину перед Бузовой, но пока у него ничего не выходит.