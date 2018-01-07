"Умирающую" Бузову подняли на смех за фото в купальнике

Пользователи Сети подняли на смех Ольгу Бузову, которая сперва сообщила своим подписчикам в Instagram, что тяжело больна, а почти сразу после этого стала выкладывать фотографии в купальнике с отдыха в Дубае. Поклонники талантов певицы отметили, что она могла успеть выздороветь.

Ольга Бузова остается одним из самых ярких и привлекающих к себе внимание персонажей в русскоязычном сегменте интернета. Неудивительно, что почти каждый ее пост вызывает бурную реакцию общественности. Так, певица не на шутку перепугала своих поклонников, когда рассказала о своей тяжелой болезни.

"Все сразу🤧. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, все тело ломит ... еще и на душе тяжело как-то (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась тогда своими симптомами Ольга Бузова. После этого она заставила подписчиков еще больше переживать за себя, опубликовав проникновенное сообщение о душевных терзаниях.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 5, 2018 at 4:26 PST

Впрочем, сразу после этого на странице в Instagram певицы появилась фотография из Дубая. Пользователей Сети такие быстрые перемены откровенно возмутили. Внимание возмущенной общественности к поведению певицы привлек аккаунт kuzkin_durdom2 в Instagram, который специализируется на звездах "Дома-2".

Публикация от �� Официальный домовой �� (@kuzkin_durdom2) Янв 6, 2018 at 7:23 PST

"Только смертельно больной человек смело ныряет в бассейн и с температурой щеголяет в купальнике в несезон в дубайске! Веррррим, Олежка, верим что ты оооочень больна и вымотана", – заметил автор публикации. К его возмущению присоединились многие пользователи Сети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 5, 2018 at 1:34 PST

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Ольги Бузовой. Они заметили, что каждый переносит болезнь по-разному. К тому же певица могла успеть выздороветь, а ее недомогание, возможно, было вызвано перелетом и быстро прошло само по себе.