Пугачева с комичным бантиком выглядит девочкой-кокеткой

Поклонники снова обсуждают вид 68-летней певицы. Кажется, с годами она выглядит все моложе.



Обсуждение комичного вида Аллы Пугачевой на шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" стало темой дня. Поклонники смеялись над париком, рокерскими штанами и курточкой 68-летней артистки. Но певица давно живет по принципу "валяйте, говорите обо мне, мне это даже нравится вполне". И поэтому, видимо, решила, так сказать, закрепить эффект – снова пришла на ледовое шоу.

В рождественский сочельник певица пожаловала в столичный спорткомплекс "Олимпийский" на ледовый спектакль Евгения Плющенко "Щелкунчик-2". Если накануне с ней была замечена дочь Лиза, то теперь компанию артистке составил, очевидно, только пятый муж – юморист Максим Галкин.

Примечательно, что вид артистки значительных перемен не претерпел – прежние штаны с рокерской цепочкой на бедре, прежний парик. Разве что курточку звезда сменила на пиджак, волосы украсила смешным пышным бантом и надела очки с цветными стеклами.

Публикация от Irina Khan ❤ ♈ (@irisha.kh) Янв 6, 2018 at 11:06 PST

Певица выглядит в этом наряде эдакой девочкой-кокеткой. Она в хорошей форме, подтянутая, поэтому теперь может позволить себе вещи, которые прежде были ей противопоказаны.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Янв 6, 2018 at 8:28 PST

"Выгляжу я для своих лет неплохо. А мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку. Я давно выбрала мудрую позицию безвкусно одетой бабенки. Меня это вполне устраивает и мне все равно, что подумают другие. Когда на светском рауте все сверкают в бриллиантах, я прихожу в свитере. Это очень удобная позиция. Раньше не было денег и надо было выкручиваться. И фигуры не было. Но дело даже не в фигуре, а в образе. Не хочу показывать себя как на подиуме", – уверяет Пугачева.