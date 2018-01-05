Тяжелобольная Бузова объяснила постоянное вранье

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram настоящий крик души. Певица призналась, что люди постоянно врут из-за того, что страдают.

Сообщением, полным отчаяния и горечи, поделилась Ольга Бузова со своими поклонниками во время новогодних каникул. Певица рассказала о том, что люди редко бывают искренними и объяснила, почему так происходит.

"Знаете что мы делаем чаще всего? Врем! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – огорошила своих фанатов нелегким признанием Ольга Бузова. "Врем, что толпа скопившаяся в нашем окружении, латает дыры в наших душах и ощущение пустоты будто уходит, но пустота внутри, и толпа снаружи на это чувство никак не влияет. Мы врем, что каждый из нас свободен, а внутри себя знаем, что каждый на ком-то зациклен и к кому-то привязан", – добавила она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 4, 2018 at 10:30 PST

Судя по всему, певица до сих пор переживает из-за проблем в личной жизни. Она призналась, что разговоры о вычеркивании из памяти прошлого – это ложь: "Мы помним КАЖДОГО, кого к себе подпустили". "Мы врем, что некоторые люди ушли из нашей жизни и следа в ней от них не осталось, хотя прекрасно знаем, после них вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись", – поделилась певица своими переживаниями.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 3, 2018 at 11:54 PST

"Мы врем, что убивая время не с теми, нам хорошо, но мы то прекрасно знаем, какая в душе брешь от потерянного времени и ощущение грязи на душе и теле, – подчеркнула Ольга Бузова. И улыбка, под которой люди, по ее словам, скрывают свои истинные переживания, сменяется внутренней болью, которая скручивает людей по ночам. "Мы привыкли врать. Нам так удобно", – подчеркнула она.

Отметим, подписчики Ольги Бузовой привыкли к тому, что к своим душевным переживаниям она подходит по-другому, регулярно оповещая общественность о том, что перестала цепляться за свое прошлое и наслаждается текущим моментом. Некоторые предположили, что на тяжкие размышления певицу натолкнуло плохое самочувствие.

Накануне она рассказала, что слегла с тяжелой болезнью. "Все сразу🤧. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, все тело ломит ... еще и на душе тяжело как-то", – поделилась она симптомами.