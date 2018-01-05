Юлия Савичева сильно обожгла лицо раскаленным маслом
Юлия Савичева поделилась со своими подписчиками в Instagram черно-белой фотографией, на которой ей семь или восемь лет. Она отметила, что если присмотреться, то на ее подбородке можно заметить ожоги и рассказала, как их получила.
"Это я так яичницу пожарила. Налила побольше масла на сковородку и разбила яйцо как можно выше, ну как шеф повар делал в программе по телевизору. Конечно же почти все раскаленное масло оказалось на мне", – вспомнила певица. "Хорошо хоть в глаза не попало. Так что будьте внимательны, когда ваши дети пробуют что то делать у плиты!", – добавила она.
Напоследок Юлия Савичева поблагодарила Наталью Фадееву за потрясающую фотографию. Отметим, первоначально этот снимок выложил в сеть продюсер Максим Фадеев. Правда он не стал сразу раскрывать все карты и не объяснил, кто именно на фото, предложив подписчикам поупражняться в догадливости.
Примечательно, что архивный снимок со своей женой Максим Фадеев опубликовал на фоне слухов о его помолвке с певицей Наргиз Закировой. Некоторым поклонникам показалось, что ее и продюсера связывают очень тесные личные отношения после того, как Фадеев перед Новым Годом подарил Закировой кольцо.
Продюсер не стал опровергать эти беспочвенные слухи напрямую. Вместо этого он искусно показал, что в его жизни есть другая женщина.
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