Юлия Савичева сильно обожгла лицо раскаленным маслом

Певица Юлия Савичева выложила на своей странице в Instagram детское фото, на котором она стоит в обнимку с женой продюсера Максима Фадеева Натальей. Внимательный зритель может заметить на лице девочки ожоги, которые та получила во время попытки приготовить яичницу.

Юлия Савичева поделилась со своими подписчиками в Instagram черно-белой фотографией, на которой ей семь или восемь лет. Она отметила, что если присмотреться, то на ее подбородке можно заметить ожоги и рассказала, как их получила.

"Это я так яичницу пожарила. Налила побольше масла на сковородку и разбила яйцо как можно выше, ну как шеф повар делал в программе по телевизору. Конечно же почти все раскаленное масло оказалось на мне", – вспомнила певица. "Хорошо хоть в глаза не попало. Так что будьте внимательны, когда ваши дети пробуют что то делать у плиты!", – добавила она.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Янв 4, 2018 at 5:34 PST

Напоследок Юлия Савичева поблагодарила Наталью Фадееву за потрясающую фотографию. Отметим, первоначально этот снимок выложил в сеть продюсер Максим Фадеев. Правда он не стал сразу раскрывать все карты и не объяснил, кто именно на фото, предложив подписчикам поупражняться в догадливости.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Дек 6, 2017 at 9:56 PST

Примечательно, что архивный снимок со своей женой Максим Фадеев опубликовал на фоне слухов о его помолвке с певицей Наргиз Закировой. Некоторым поклонникам показалось, что ее и продюсера связывают очень тесные личные отношения после того, как Фадеев перед Новым Годом подарил Закировой кольцо.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Дек 31, 2017 at 12:53 PST

Продюсер не стал опровергать эти беспочвенные слухи напрямую. Вместо этого он искусно показал, что в его жизни есть другая женщина.