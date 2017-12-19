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Фадеев и Лепс заставили плакать шокированную Савичеву

Максим Фадеев, Юлия Савичева и Григорий Лепс. Фото: Dni.Ru
Продюсер и певец Максим Фадеев представил клип на новую композицию, записанную вместе с Григорием Лепсом. Видеоработа "Орлы или Вороны" растрогала Юлию Савичеву. 

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 Действие ролика разворачивается в Курагне – малой родине Фадеева. Музыкант рассказал об этом в комментарии на своем официальном YouTube-канале, где и прошла премьера клипа. "Без прошлого у нас нет будущего. Вся наша жизнь – большая история, и ее корни всегда ведут к родным местам, которые со временем становятся для нас святыми. Всегда помните, кто вы и откуда пришли. Откуда все началось и как повлияло на то, кем вы стали сегодня. Наши корни – это то, что остается с нами до конца жизни. Я никогда не забуду свой родной город, потому что за все, что я имею, я благодарю Курган и все события, связанные с ним, которые сделали меня тем, кем я являюсь", – написал Фадеев.

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Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Как сообщает Ura.Ru, сюжет автобиографической работы охватывает три периода: Курган 1977 и 1990 годов, а также настоящее время. Визуальный ряд отражает воспоминания шоумена об опасной молодости. В нескольких интервью Фадеев признавался, что во времена бурной молодости он не раз получал ножевые и огнестрельные ранения.

Съемочная группа клипа рассказала, что в работе не было задействовано ни одного профессионального актера: все роли сыграли местные жители. "Снимали не постановочный сюжет, а жизненный. И люди были не актеры, а живые простые жители нашего города. Мне посчастливилось сыграть женскую роль в чисто мужской истории. Рада, что я там есть. Ведь за спиной каждого настоящего мужчины стоит мягкая любящая женщина", – рассказала исполнительница одной из главных ролей в "Орлах и воронах", Ольга Андреюк.

Клип понравился не только нынешним жителям Кургана, но и тем, кто давно переехал из города. Певица Юлия Савичева, уроженка города, в своем Instagramпризналась, что видеоработа и клип заставили ее плакать. "Все мое детство прошло в Кургане. Все мои воспоминания связаны с ним. На глазах слезы, настолько это тяжело. И настолько впечатлило. Я благодарна судьбе за то, что так случилось. Макс, спасибо тебе за твое большое и доброе сердце", – призналась Савичева. 

Автор: Михаил Войцеховский19 декабря 2017, 19:15
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