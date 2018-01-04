Бузова слегла с тяжелым заболеванием

Ведущая "Дома-2" и начинающая певица Ольга Бузова заболела. Симптомы у красавицы неутешительные.

Иммунитет звезды серьезно ослаб. Похоже, организм певицы, которая работает почти круглые сутки, все-таки дал сбой.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Instagram. "Я не люблю жаловаться и никогда ничего не прошу, я привыкла быть сильной и самостоятельной, ведь так сложились обстоятельства (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – начала она тревожное сообщение.

Бузова отметила, что так плохо ей не было никогда. "Все сразу🤧. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, всё тело ломит ... ещё и на душе тяжело как-то", – уточнила исполнительница.

Певица поблагодарила тех, кто вызвался оказать ей помощь. "Готовы были сорваться за лекарствами в любую секунду, кто-то даже из аэропорта... пусть вас единицы ( как в очередной раз я убедилась ), но спасибо за Вашу любовь, за поддержку", – добавила она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 3, 2018 at 11:54 PST

Пользователи социальной сети считают, что Бузовой нужно беречь себя. "Оля ты живешь на износ так нельзя" – пишет один из комментаторов. "Оля нервы сдали твои. Эти новости о беременности и свадьбе.... Плюс много работаешь!" – уверен другой.

Отметим, что Ольгу Бузову часто доводят до слез. Один из последних, кому это удалось сделать, был участник "Дома-2" Роман Гриценко. Как писали Dni.Ru, он фактически предал певицу.