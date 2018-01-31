Ольга Бузова стремительно лысеет
Все началось с того, что на своей официальной странице в соцсети Instagram Ольга Бузова опубликовала новую фотографию. На черно-белом снимке она запечатлена погруженной по подбородок в бассейн. "За мною следующий шаг 🚀 сегодня важный для меня день, к которому я со своей командой готовимся уже с прошлого года 🖤 #ракетазапущена #самапосебе 😈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ольга.
И пока одни гадали, что же должно произойти, другие обратили внимание на изображение. Подписчики раскритиковали поющую ведущую в пух и прах: им не понравился ни ракурс, ни цвет снимка.
"Не красивая фотография", "С таким еб*** везде облом", "Вся наигранная, все на камеру делает. Ничего естественного нет. Ужасно просто", "Фуу! Чучело!", "Страшная какая. Вся жизнь игра ,ничего натурального", "Неудачное фото", – высказались пользователи.
Некоторые увидели сходство Бузовой с Горлумом – персонажем из фильма "Властелин колец": "Я поняла, что мне напоминает этот снимок! Буз как Голлум!!!", "где то рядом голлум из ВК. или это и есть оля??"
А все потому, что кто-то из фанатов заявил, что у Бузовой не хватает волос. "Вы ее лысеющие фото видели? По бокам голова лысеет уже, она прикрывает. На видео иногда тоже видно, когда волосы собраны. А без макияжа? На монгола похожа", – подчеркнула внимательная подписчица.
Между тем журналисты выяснили, что имела в виду ведущая "Дома-2", сообщая о важном дне. Говорят, в Москву прибыл "самый красивый преступник" Джереми Микс – специально для съемок в клипе на ее песню Wi-Fi.
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