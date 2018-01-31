Ольга Бузова стремительно лысеет

После публикации свежей фотографии Ольге Бузовой досталось от интернет-пользователей. Они пришли к выводу, что снимок получился неудачным, а некоторые вовсе сравнили поющую ведущую с Горлумом из фильма "Властелин колец" – якобы она стремительно лысеет.

Все началось с того, что на своей официальной странице в соцсети Instagram Ольга Бузова опубликовала новую фотографию. На черно-белом снимке она запечатлена погруженной по подбородок в бассейн. "За мною следующий шаг 🚀 сегодня важный для меня день, к которому я со своей командой готовимся уже с прошлого года 🖤 #ракетазапущена #самапосебе 😈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ольга.

И пока одни гадали, что же должно произойти, другие обратили внимание на изображение. Подписчики раскритиковали поющую ведущую в пух и прах: им не понравился ни ракурс, ни цвет снимка.

"Не красивая фотография", "С таким еб*** везде облом", "Вся наигранная, все на камеру делает. Ничего естественного нет. Ужасно просто", "Фуу! Чучело!", "Страшная какая. Вся жизнь игра ,ничего натурального", "Неудачное фото", – высказались пользователи.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 30, 2018 at 8:45 PST

Некоторые увидели сходство Бузовой с Горлумом – персонажем из фильма "Властелин колец": "Я поняла, что мне напоминает этот снимок! Буз как Голлум!!!", "где то рядом голлум из ВК. или это и есть оля??"

А все потому, что кто-то из фанатов заявил, что у Бузовой не хватает волос. "Вы ее лысеющие фото видели? По бокам голова лысеет уже, она прикрывает. На видео иногда тоже видно, когда волосы собраны. А без макияжа? На монгола похожа", – подчеркнула внимательная подписчица.

Между тем журналисты выяснили, что имела в виду ведущая "Дома-2", сообщая о важном дне. Говорят, в Москву прибыл "самый красивый преступник" Джереми Микс – специально для съемок в клипе на ее песню Wi-Fi.