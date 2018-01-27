Разин показал Пугачеву со вторым подбородком

Продюсер группы "Ласковый Май" Андрей Разин опубликовал в своем Instagram архивное фото. На снимке Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и Алла Пугачева, последнюю сложно узнать из-за лишних килограммов.



"Наши звезды! 1995 год", – подписал фотографию Разин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Судя по кадру, за последние 20 с небольшим лет звезды отечественной эстрады сильно изменились. В даме с пышными формами в красном платье сложно признать стильную и стройную Аллу Борисовну образца "двухтысячных". Примадонна в 90-х выглядела не только полнее, но и намного старше, чем сегодня.

Между тем подписчики Разина отметили, что Пугачева шикарна, что в 1995-м, что в 2018-м. А кто-то вспомнил и свою молодость, увидев фото знаменитостей. "Молодые, красивые! Тогда я помню и жизнь была другая, не могу сказать, что хуже. Мне многое нравилось. Почему-то жить было интересно и казалось, что лучшее впереди", – прокомментировал один из поклонников.

Нашлись однако и хейтеры, разглядевшие на фотографии второй подбородок у Пугачевой. "Жесть", "Пугачева сейчас лучше выглядит", – написали они под фото.