Изменившуюся Семенович перепутали с Кожевниковой

Анна Семенович опубликовала новое фото. Однако артистку, представшую на снимке с распущенными светлыми волосами и в красной комбинации, мало кто узнал.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Семенович публикует фотографии с отдыха, который недавно провела на Бали. Причем, в отличие от той же Анастасии Волочковой и прочих знаменитостей, гревших косточки на пляжах, Анна предпочитала не демонстрировать свои аппетитные формы в откровенных купальниках.

Чтобы не огорчать многочисленных фанатов и представителей СМИ, Семенович опубликовала фотографии, на которых позирует в эротических платьях и нижнем белье. К примеру, популярная исполнительница обнародовала снимок, на котором запечатлена в кровати. На сексапильной артистке – только красная комбинация. "Вечереет..." – коротко подписала фото певица.

Реакция подписчиков не замедлила последовать. Самое интересное, что большинство фанатов попросту не узнали Семенович. Подписчики перепутали артистку с популярной актрисой Марией Кожевниковой. "На Кожевникову похожа сильно, подумал она (здесь и далее пунктуация авторов сохранена. – Прим. ред.)", "Блин подумала М. КОЖЕВНИКОВА с большой грудью", "Я думала, это #Кожевникова 😅😅😅", "На Кожевникову похожа", "На Кожевникову лицо похоже", "Показалось, что Кожевникова)", – прокомментировали фанаты.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 25, 2018 at 10:41 PST

Другие решили, что изменения во внешности Анны связаны с обилием фотошопа и ретуши. А третьи, по всей видимости, истинные поклонники фигуристой блондинки, рассыпались в комплиментах. "Шикарная дива!", "Красавица моя. Аннушка!!!😘😍😍", "Ты супер💋❤❤❤❤❤", "Горячая девушка 😉👍🔥", "Супер!!!" – высказались пользователи Сети.