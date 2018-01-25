Что сделала со своим лицом актриса Татьяна Васильева

В феврале Татьяне Васильевой исполнится 71 год, однако популярная актриса выглядит удивительно молодо. Пластический хирург уверен, что дело не только в хорошей генетике, спорте и правильном питании.

Пластический хирург Тимур Хайдаров проанализировал свежие фотографии Татьяны Васильевой и сделал вывод, что не обошлось без вмешательства скальпеля. Специалист предположил, что, скорее всего, Васильевой была сделана круговая подтяжка лица, а также блефаропластика верхних и нижних век. Помимо этого, по словам Хайдарова, популярная актриса является постоянным клиентом косметологов, которые делают ей так называемые "уколы красоты", компетентно передает Bimru.ru.

Специалист сравнил новые и старые фотографии Татьяны Васильевой и сделал вывод, что актрисе поменяли форму подбородка, скул и губ. В конце своего анализа пластический хирург добавил, что Васильева и в настоящее время нуждается в консультации его коллег. По мнению эксперта, популярной актрисе не помешает еще одна подтяжка лица методом височного лифтинга, а также подтяжка век, чтобы убрать эффект "усталых глаз".

Публикация от Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) Июл 4, 2017 at 12:01 PDT

Ранее Татьяна Васильева вызвала ажиотаж, когда на своей страничке в социальной сети Instagram обнародовала фотографию, где запечатлена в бикини. Актриса продемонстрировала длинные ноги и подтянутое тело.

Подписчики Васильевой были сражены наповал ее красотой. "Боже! я потеряла дар речи .Вы само совершенство! Ах какая женщина,Супер", "Обожаю Вас !!! Потрясающая ,особенная !!", "Суперсексилесоруб!", "Форма просто класс!", "У меня в 40 нет такой фигуры....Я в шоке....Я думаю это гены!Но очень круто", "Этой женщине 30лет!!!!👍👍 70это опечатка", "Супер!", "Вы в отличной форме! Сразу видно, что дружите со спортом)", – принялись восторгаться комментаторы.