Эксклюзив Интервью Развод Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна признан недействительным Что известно об интимной связи Панина и Джигурды Дом-2

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Джигарханян в ужасе от вскрывшейся правды

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Армен Джигарханян узнал о том, что юридически все еще является мужем Виталины Цымбалюк-Романовской. Артист настроен только на развод и намерен довести дело до логического конца.
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27 ноября 2017 года мировой суд принял решение о расторжении брака Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако перед Новым годом адвокат Виталины подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Вот так и получилось, что юридически актер и пианистка еще муж и жена. Говорят, узнав о вскрывшейся правде, Джигарханян пришел в ужас, компетентно передает сайт "Комсомольская правда".

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Новое судебное заседание назначено на 31 января. Адвокат артиста Евгений Парфенов сообщил: "Я не вижу юридических оснований для отмены первичного решения. Если суд апелляционной инстанции оставит все без изменения, тогда брак будет считаться расторгнутым в тот же день. После этого мы должны зарегистрировать документ в органах ЗАГСа и получить свидетельство о разводе. Но все непредсказуемо, особенно в суде... Виталина и ее адвокат могут попытаться затянуть процесс".

Парфенов рассказал, что у него была встреча с представителями Цымбалюк-Романовской, на которой они пытались найти точки соприкосновения. Однако из этого рандеву ничего не получилось.

"После этой встречи они подали жалобу на решение суда о расторжении брака. Как я понял, они готовы были предложить какое-то решение имущественного вопроса в обмен на сохранение брака. Но это нереально: Армен Борисович настроен только на развод. И он категорически против каких-либо договоренностей", – сообщил адвокат артиста.

Останется Виталина женой актера или нет, уголовные дела, заведенные в отношении нее, отозваны не будут, заявил Евгений Парфенов. "Против Виталины готовится еще одно дело – по 159-й статье УК РФ (мошенничество). По этой статье, даже при нашем желании, невозможно будет отозвать. В деле о мошенничестве пока два эпизода. Во-первых, по квартире, приобретенной обманным путем в Западном округе. Во-вторых, хищение денежных средств от продажи квартиры Джигарханяна на Арбате. Против Виталины в следственных органах уже находится дело о нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ). Она собирала и распространяла в СМИ информацию о личной жизни Армена Джигарханяна без его согласия. Скоро материалы будут направлены в суд", – объяснил представитель Джигарханяна.

Автор: Наталья Аряева25 января 2018, 09:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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