Джигарханян: Виталина перла как танкетка

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан дал откровенное интервью. Профессиональный игрок в покер высказался о молодой жене отца, пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Что именно произошло между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской, Степан не может судить, поскольку, по его словам, является человеком со стороны. С отцом о пианистке он не разговаривал, потому что "были более важные разговоры". Степан признался, что вообще удивлен масштабу скандала. Тем не менее он уверен, что с этой шумихи Виталина получила солидные дивиденды.

"Ее обвиняют, что она три квартиры украла. Да она уже на четвертую заработала на одних только ток-шоу! И продолжает зарабатывать на пятую. Она оказалась в нужное время в нужном месте. Плюс ее характер. Она действительно пробивная, этого у нее не отнять", – заявил Степан Джигарханян. Сын артиста рассказал, что именно Виталина настояла на том, чтобы актер развелся с Татьяной Власовой.

"Она на отца очень сильно давила, причем главным ее аргументом – вы не поверите! – было то, что, мол, приближается 80-летие Джигарханяна, это будет большой праздник, банкет с освещением во всех СМИ. "Разумеется, я буду на этом празднике рядом с ним, а кто я по статусу? Я должна быть женой!" – это было главное. Какая там любовь, о чем речь вообще! Человек целенаправленно шел, ломая все на своем пути. Перла как танкетка", – цитирует сына актера сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Steve (@s_jigro) Дек 1, 2017 at 8:14 PST

Степан уверен в меркантильности Виталины. Он дал понять, что не по любви она была с актером 16 лет. "Она выстраивала свою жизнь так. Это тактически очень непростая операция, отнимающая очень много сил, времени, энергии. Ну да, на это 16 лет у нее ушло. Такая операция может быть реально целью жизни", – заключил Джигарханян.