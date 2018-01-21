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Тучная звезда "Дома-2" совершила шокирующий поступок

Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official
Участница шоу "Дом-2" Саша Черно решилась на неожиданный шаг. Последствия случившегося она показала в социальной сети Instagram.
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Необычный снимок появился на личной странице Черно. "Знаете ли, это мои не первые изменения. Вот вам пример (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – подписала фотографию она.

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Судя по всему, звезда проекта решила побриться налысо. "Я всегда была рискованная!" – добавила Черно.

Подписчики участницы шоу резко высказались по поводу ее поступка. "И так то не дай бог... Еще и лысая", – пишет один из комментаторов. "Это не риск, а припадки. От безысходности", – выразил мнение другой. "Мне тебя очень жалко,так не спастись от внутренних и внешних комплексов", – уточняет третий.

Были и те, кто поддержал Черно. "А так ты мне очень нравишься", – отметил комментатор. "Сашка молодец, ты искренняя и настоящая", – похвалил подписчик. "Ох,мурашки по телу))) класс...", – восхищается еще один поклонник.

Напомним, что ранее Черно удивила другим снимком. Она сфотографировалась в красном нижнем белье.

Как писали Dni.Ru, Саша ходила по женской комнате в пеньюаре, однако в какой-то момент он решила распахнуть одеяние и выставить на всеобщее обозрению пышную фигуру в красном белье. Dид получился, мягко говоря, не соблазнительный: Многочисленные жировые складочки предательски свисали с живота и бедер звезды телестройки.

21 января 2018, 15:57

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