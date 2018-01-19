В зад Шуры зашили секретное средство

Певец Александр Медведев, известный всей России под сценическим псевдонимом Шура, рассказал о секретном средстве, которое помогло ему побороть алкоголизм. Исполнитель заявил, что совсем не пить спиртное ему помогает "ампула в попе".

Певец Шура, по всей видимости, решил не держать от своих поклонников никаких тайн и рассказывать о происходящем с ним со всеми подробностями, не упуская даже самых интимных деталей. Так он поступил, рассказывая о том, что же помогло ему бросить пить.

"Уже четыре месяца в моей попе находится замечательная ампула, которая мне помогает не пить. Точнее не пить совсем", – заявил Шура. "Не знаю, не нравится мне слово – зашился, но это так называется. Четыре месяца не пью и это благодаря моему замечательному коллективу. Меня заставили на самом деле это сделать", – признался он.

Отметим, о своей новой победе над алкоголизмом певец Шура рассказал в программе "Однажды..." с Сергеем Майоровым на НТВ. В эфир передача выйдет 20 января в 16:20. Звезда российской сцены раскроет причину, по которой оказался под чутким надзором врачей в одном из научных центров, куда был доставлен в тяжелом состоянии.

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) Янв 13, 2018 at 2:28 PST

Кроме того, певец поделился реакцией на новость о тяжелой форме онкологии. Ранее стало известно, что из-за болезни Шура лишился одного яичка. После этого возникла необходимость еще одной серьезной операции – речь шла о замене тазобедренного сустава.

Напомним, на пике своей популярности Шура пропал из поля зрения журналистов и поклонников. Лишь недавно стало известно, что тогда у него обнаружили онкологическое заболевание. Причем, по словам эксцентричного исполнителя, рак нашли довольно поздно.

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) Янв 11, 2018 at 4:33 PST

"Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – отметил Шура. Через неделю после встречи с онкологом популярный певец уже лежал на операционном столе одинцовского военного госпиталя. "Мне отрезали одно яичко. Думаю, ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", – рассудил Шура.