Лишившегося из-за рака мужского органа Шуру кладут в больницу

Популярный исполнитель Шура сделал заявление. Певец заявил о том, что ложится в больницу, однако это случится только зимой.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) с завидной регулярностью публикует фотографии из своих многочисленных поездок по стране и миру. Кажется, что у популярного артиста вся жизнь расписана на месяцы вперед. По всей видимости, так оно и есть. К примеру, Александр прекрасно знает, что он будет делать уже зимой. Певец сообщил, что окажется в больнице.

Медведев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с персоналом известной клиники в Кургане. "Вот она моя семья на январь и февраль месяц, буду как новенький!!" – оптимистично написал Александр. Речь идет о Российском научном центре "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г. А. Илизарова.

Многочисленные поклонники всполошились. "Саш, что опять?", "а что случилось???", "Здоровья вам!!! А нам вас здорового!!!", "У тебя все будет хорошо, ты этого заслуживаешь🙏, что бы там ни было сейчас! 😉", "Здоровья тебе крепкого... Мы очееень тебя любимммм❤❤❤", "Желаем здоровья тебе и отличного настроя!", "Это оч.хорошо, что есть ответственность, за свое здоровье, за свою жизнь. Здоровье дороже богатства. Поддерживай крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. Без этого невозможно и счастье)) Крепкого здоровья и долголетия тебе, дорогой и любимый человек!!!😍❤❤❤" – поддержали певца пользователи Сети.

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) Окт 12 2017 в 5:48 PDT

Беспокойство фанатов по поводу здоровья Шуры обоснованно. Напомним, на пике своей популярности певец пропал из поля зрения журналистов и поклонников. Лишь недавно стало известно, что тогда у него обнаружили онкологическое заболевание. Причем, по словам эксцентричного исполнителя, рак нашли довольно поздно. "Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – отметил Шура. Через неделю после встречи с онкологом популярный певец уже лежал на операционном столе одинцовского военного госпиталя. "Мне отрезали одно яичко. Думаю, ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", – рассудил Шура.