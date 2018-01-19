Подробности крупной аварии с участием Андрея Малахова

В СМИ появилась информация, согласно которой телеведущий Андрей Малахов разбился в крупной аварии. Утверждалось, что шоумен находится в тяжелом состоянии. Малахов прокомментировал эти сообщения.

На днях в социальной сети Instagram появилось тревожное сообщение. Якобы во вторник, 16 января, популярный телеведущий, журналист и шоумен Андрей Малахов попал в крупную автомобильную аварию. Состояние его здоровья оценивалось как крайне тяжелое. Заголовок новости буквально пугал: "Малахов разбился".

Журналисты узнали об этом лишь сейчас, когда сенсационную информацию прокомментировал сам "покалеченный" телеведущий. В той же соцсети в Stories Андрей Малахов разместил шокирующую публикацию и от себя написал: "Вот что за бред??" Тем самым шоумен дал понять, что с ним все в порядке. Отметим, что позднее публикация об аварии с участием журналиста исчезла.

То, что с Малаховым ничего страшного не случилось, подтвердила и певица Катя Семенова. На своей официальной страничке в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с Андреем Малаховым. "Сегодня была классная съемка! Я всегда рада Малахову @malaxov177, а он – мне! Взаимность!💘👅" – написала Семенова. На фотографии певица позирует с вполне здоровым Андреем Малаховым.

Отметим, что на днях у телеведущего был день рождения. Ему исполнилось 46 лет. Пожалуй, лучший подарок ему сделала супруга Наталья Шкулева. В ноябре 2017 года она родила сына. Мальчика назвали Александром.

Жизнь супругов радикально изменилась. "Раньше я спал очень крепко. Сейчас же просыпаюсь от малейшего хныка малыша", – признался Андрей в недавнем интервью. "Ни один день не похож на предыдущий. Александр растет, развивается. Уже появилась прическа, ушла младенческая отечность. Он начинает агукать, улыбаться. Да, я не могу сказать, какой сейчас день недели, но помню все мелочи", – отметила Наталья.

