Женщина раскрыла секрет ставшего отцом Малахова

Сегодня, 11 января, Андрею Малахову исполнилось 46 лет. О популярном телеведущем высказались его земляки.

Андрей Малахов родился в Апатитах. Добившись успеха и обосновавшись в Москве, популярный телеведущий и шоумен не забыл о малой родине. Несколько лет назад Малахов вложился в строительство храма Новомучеников и Исповедников Российских. Андрей присутствовал на открытии храма, а теперь при каждом удобном случае посещает службы вместе со своей мамой.

"Малахов всегда присутствует на главных праздниках. Он очень приветливый и человечный. После молитв к нему подходят прихожане: он никому не отказывает в общении", – рассказали журналистам в храме.

Однако не все считают успех Малахова заслуженным. Так, женщина по имени Ирина, которая когда-то училась с Андреем в школе, раскрыла секрет его достижений. "Я не помню, чтобы он как-то выделялся среди других учеников, по крайней мере в старших классах. Я узнала о его достижениях, когда увидела по телевизору. Никто в Апатитах особо не удивлялся этому, потому что весь город знает, что вылезти наверх ему помог какой-то родственник", – цитирует женщину "Собеседник".

Публикация от @malakhov007 Июн 6, 2017 at 11:37 PDT

А вот педагог Малахова по скрипке высказала противоположное мнение. Она была уверена, что Андрей далеко пойдет. "Андрей всегда хорошо держался в обществе. Я горжусь им. Мы, кстати, виделись прошлой весной. У меня в кабинете открылась дверь, появился букет цветов, а затем и сам Андрюша. Он всегда старается навестить меня. Когда в студенческие годы приезжал к родителям, заходил и ко мне", – рассказала Эмма Морозюк.

Преподаватель отметила: "Не скажу, что Андрей выбирал сложные партии, но простая программа у него очень хорошо шла. Он всегда был вежливым мальчиком. Даже когда я его ругала, он мне говорил в ответ: "Спасибо". Проучился у нас семь лет, как положено, получив профессиональное образование. Я не знаю, играет ли он сейчас, но в студенческие годы как-то пришел и сказал, что у него скрипка расстроилась, хотел починить. Значит, все-таки не забросил инструмент", – заключила женщина.