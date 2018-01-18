Победительница шоу "Холостяк" заявила о разрыве c Ильей Глинниковым

Звезда шоу "Холостяк" Елена Никулина рассказала о разрыве с актером Ильей Глинниковым. Предположения поклонников пары подтвердились.

По словам девушки, молодые люди решили остаться друзьями. "Мы не сошлись характерами, и наши жизни пошли разными путями, хотя у нас прекрасные отношения. Мы решили объявить об этом во всеуслышание для того, чтобы нас перестали воспринимать исключительно как пару и у каждого была своя жизнь", – заявила Елена Никулина.

Как сообщает ресурс teleprogramma.pro, девушка решила сосредоточиться на своей карьере. "я вновь продолжаю заниматься тем, чем занималась еще задолго до шоу, – своей музыкальной карьерой. В течение полугода я планирую выпуск альбома, до которого все не доходили руки (так часто бывает – когда появляется любовь, все вокруг растворяется), и съемки клипов", - сообщила Елена Никулина.

Публикация от Ekaterina Nikulina (@catkate7) Авг 2, 2017 at 2:20 PDT

Судя по всему, девушка устала от отношений: она призналась, что не хочет искать новый роман и бросаться в него с головой. "Личная жизнь мне в ближайшее время не нужна, я хочу посвятить время себе, развивать свои таланты, вспомнить о своих увлечениях и целях", – призналась победительница шоу "Холостяк".

Публикация от Ekaterina Nikulina (@catkate7) Июл 4, 2017 at 2:44 PDT

Отметим, что Никулина вспоминает о Глинникове только хорошее. Елена вспомнила, как актер очаровал ее во время съемок: "Когда я увидела Илью из окна лимузина, я не знала, как его зовут, правда, его лицо мне было знакомо. Я сразу обратила внимание на его глаза – был в них какой-то особый смысл. Мне сразу же захотелось узнать, что за всем этим спрятано. После нашего первого разговора с Ильей я поняла, что не ошиблась, и мой интерес к нему начал только усиливаться".

Молодой человек оказался настоящим романтиком: н дарил своей возлюбленной огромные букеты цветов, организовывал для нее отдых на островах и полеты на вертолете. "Кроме того, в моей памяти надолго останется мой день рождения, когда Илья решил сделать мне сюрприз: мы отправились на шестичасовой мотозабег в Ярославль на громко рычащем "Харлее", – вспоминает Елена.