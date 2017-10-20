Врачи спасли от смерти бывшую участницу шоу "Холостяк"

Московские врачи спасли от смерти звезду шоу "Холостяк" Надежду Безмельцину. Девушка случайно приняла слишком много снотворного и запила его алкоголем.

Надежда была доставлена в больницу. Ей промыли желудок и, убедившись, что с ней все в порядке, отпустили домой. Сама Безмельцина утверждает, что никаких таблеток не принимала.

По словам девушки, у нее было сильное пищевое отравление. "Я была в гостях. Что-то, видимо, несвежее у них было, съела что-то такое. Отравление было пищевое: понос, рвота и все такое", – цитирует Telegram-канал Mash Надю.

Напомним, Надежда Безмельцина принимала участие в реалити-шоу телеканала ТНТ "Холостяк". В этой программе несколько девушек бьются за симпатию молодого, одинокого и чаще всего богатого мужчины, завидного жениха.

В конце сезона, после того как холостяк смог пообщаться со всеми участницами проекта и составить о них свое мнение, он должен выбрать победительницу, которой подарит свой знак симпатии – розу. Во втором сезоне, в котором участвовала Надежда, девушки бились за внимание бывшего мужа Анны Седоковой Максима Чернявского. Безмельцина не смогла завоевать его сердце и выбыла после неудачного свидания. Чернявский не стал дарить ей розу, посчитав девушку двуличной.

Зрители считали Надежду одной из фавориток проекта. Однако холостяк решил иначе. В шоу он рассказал, что девушка, по его мнению, хочет с помощью шоу исключительно пропиариться, получить славу и огромное количество денег и не более того. После шоу уБезмельциной появилось множество поклонников, чьи сердца она покорила своей яркой внешностью. Девушка, от природы наделенная отличной фигурой, много времени проводит в спортивном зале, работая над своим телом.