Зарвавшийся Масляков сделал кавээнщиков бесправными рабами

Вскрылись чудовищные подробности кабалы, в которую заставляют влезать веселых и находчивых. Деньги там крутятся огромные.

Вскрывшаяся информация о сверхдоходах Александра Маслякова и его семьи стала шоком для поклонников Клуба веселых и находчивых. По подсчетам Forbes, доход от телетрансляций, гастрольных туров команд КВН и отдельных выступлений участников составляет не менее 3,5 миллиона долларов в год. Масляков просто озолотился! Помимо огромной квартиры в центре Москвы, он владеет еще и особняком на Рублевке площадью 400 квадратных метров.

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Участники игры рассказали о том, как наживается ведущий программы. "За право выступать под брендом КВН команды платят отчисления от всех своих гастрольных поездок и корпоративных выступлений от 10 до 20% – в зависимости от популярности, – объяснили кавээнщики. – Как только команды попадают в телевизор, сразу подписывают с "АМиК" ("Александр Масляков и Компания". – Прим. ред.) договор на пять лет о том, что обязаны ставить в известность о своей гастрольной деятельности, отчислять процент от нее. Им запрещено использовать свои образы и программы без разрешения правообладателя бренда. Популярная команда КВН может дать до 15 концертов в год. С корпоративов идут хорошие заработки. Прибыль от выплат процентов ощутима".

Масляков фактически превращает кавээнщиков в бесправных рабов, в дойных коров. "Чтобы пригласить к себе на концерт или фестиваль всю команду либо одного участника, надо связаться с "АМиК", который назначит цену – сколько они хотят получить. Мы платили по 300 тысяч рублей за команду и от 100 до 200 тысяч – за отдельных игроков", – цитирует одного из участников программы "КП".