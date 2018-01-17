Озолотившегося нувориша Маслякова гонят в шею из КВН

Ведущего втянули в страшный скандал. Дело пахнет керосином...

Вести состязания веселых и находчивых – дело очень прибыльное. Судите сами: Александр Масляков создал сеть региональных и центральных лиг КВН. Каждая должна платить так называемые членские взносы – примерно 25 тысяч за игру. По некоторым оценкам, взносы, собранные внутри всех лиг КВН за один сезон, составляют около 250 тысяч долларов. К тому же за каждую программу Первый канал платит "АМиК", которым владеет Масляков. По слухам, это еще 250-400 тысяч за каждую передачу.

Обеспечивают хороший доход и спонсоры – в среднем по двое за игру, каждый из которых приносит по 20 тысяч долларов. Если умножить гонорар от спонсоров на количество игр (10-11 игр Высшей лиги плюс семь-восемь игр Премьер-лиги), выходит до 760 тысяч в год.

За право выступать под брендом КВН команды платят отчисления от всех гастрольных поездок и корпоративных выступлений от 10% до 20%. В итоге, по подсчетам Forbes, доход от телетрансляций, гастрольных туров команд КВН и отдельных выступлений участников составляет не менее 3,5 миллиона долларов в год! Масляков просто озолотился!

Но сколько веревочке ни виться, а конец придет. "Группа 7" – потомок создателей КВН – отправила президенту и Маслякову-младшему официальное письмо, потребовав прекратить выпуск передач Клуба веселых и находчивых без согласия правообладателя.

"Игру КВН придумали в 1961 году три автора – Альберт Аксельрод, Сергей Муратов и Михаил Яковлев. Есть документы 1961 года из Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР – сценарии первых передач. Там указаны авторы – создатели КВН, редакторы и режиссеры, но там нет Маслякова! Он пришел значительно позже, а уже после возрождения передачи зарегистрировал на себя товарный знак. Вот такое мнимое авторство!" – цитирует авторов письма "КП".