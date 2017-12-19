Родившей Курниковой отказали в сексе
Совет матери дала семейный и перинатальный психолог Нателла Колобова. Она рассказала, что растить двойняшек не так уж и просто.
В первую очередь знаменитой теннисистке стоит нанять няню, считает специалист. "Ну, думаю, у Курниковой с помощниками проблем не будет. Обходиться с одним новорожденным непросто, а тут двойная нагрузка", – уточнила она.
Кроме того, Колобова посоветовала спортсменке пройти курс восстановления после родов, а также отказаться от материнской идеализации. "Она должна быть как кошка со своими котятами, которая только лежит и кормит. Превратиться в растительное существо", – с уверенностью заявляет эксперт.
Однако есть и не очень приятные новости. Не исключено, что рождение двойняшек скажется на близости Анны Курниковой с ее мужем Энрике Иглесиасом. Фактически, спортсменке и ее возлюбленному отказали в интимной близости. "Про секс, как правило в таких случаях, можно забыть на год", – вынесла вердикт Колобова.
Психолог считает, что расслабиться Курникова сможет только через год, передает сайт газеты "Московский комсомолец". "Хотя, учитывая звездность семейства, возможно и раньше", – уточнила она.
Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в 2001 году на съемках клипа на песню Escape. С тех пор испанский мачо и русская красавица вместе.
Как писали Dni.Ru, слухи о том, что влюбленные поженились, появились несколько лет назад, но доказательств нет до сих пор. Звездная пара предпочитает воздерживаться от комментариев поэтому поводу.
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