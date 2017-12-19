Родившей Курниковой отказали в сексе

Бывшей теннисистке Анне Курниковой придется кардинально изменить образ жизни после рождения двойняшек. Скорее всего, ей придется надолго забыть о сексуальной близости.

Совет матери дала семейный и перинатальный психолог Нателла Колобова. Она рассказала, что растить двойняшек не так уж и просто.

В первую очередь знаменитой теннисистке стоит нанять няню, считает специалист. "Ну, думаю, у Курниковой с помощниками проблем не будет. Обходиться с одним новорожденным непросто, а тут двойная нагрузка", – уточнила она.

Кроме того, Колобова посоветовала спортсменке пройти курс восстановления после родов, а также отказаться от материнской идеализации. "Она должна быть как кошка со своими котятами, которая только лежит и кормит. Превратиться в растительное существо", – с уверенностью заявляет эксперт.

Публикация от �� Anna ��Аня (@annakournikova) Дек 15, 2017 at 1:38 PST

Однако есть и не очень приятные новости. Не исключено, что рождение двойняшек скажется на близости Анны Курниковой с ее мужем Энрике Иглесиасом. Фактически, спортсменке и ее возлюбленному отказали в интимной близости. "Про секс, как правило в таких случаях, можно забыть на год", – вынесла вердикт Колобова.

Психолог считает, что расслабиться Курникова сможет только через год, передает сайт газеты "Московский комсомолец". "Хотя, учитывая звездность семейства, возможно и раньше", – уточнила она.

Публикация от �� Anna ��Аня (@annakournikova) Июн 9, 2017 at 3:36 PDT

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в 2001 году на съемках клипа на песню Escape. С тех пор испанский мачо и русская красавица вместе.

Как писали Dni.Ru, слухи о том, что влюбленные поженились, появились несколько лет назад, но доказательств нет до сих пор. Звездная пара предпочитает воздерживаться от комментариев поэтому поводу.

