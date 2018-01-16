Прославленную актрису спасают от рака кожи
О хирургическом вмешательстве Джейн Фонда рассказала на телевидении. На шоу BUILD Series прославленная актриса пришла с пластырем на лице. Голливудская актриса безмятежно сообщила, что медики спасают ее от рака. "Просто хочу объяснить, почему на мне пластырь. Мне недавно удалили раковую опухоль на губе. Я думала, все заживет до того, как я приду сюда, но ничего страшного", – сообщила Джейн Фонда.
80-летняя актриса, обладательница двух "Оскаров", по некоторой информации, подверглась атаке рака кожи. По всей вероятности, это была базалиома – опухоль из базального слоя эпителия. Она занимает промежуточное положение между доброкачественными и злокачественными опухолями.
Отметим, что в 2010 году Джейн Фонда боролась с раком груди. Общественность об этом узнала также из интервью актрисы. Тогда в передаче Entertainment Tonight Джейн поведала, что врачи обнаружили у нее рак груди во время обычного медосмотра. Эскулапы приняли решение об операции по удалению опухоли. Фонда объяснила, что решила рассказать об этом, чтобы все ее поклонники знали, что "она в полном порядке".
К слову, раком кожи страдает другой прославленный актер Хью Джекман. Однако если Джейн Фонда ходила с пластырем на губе, то ее коллега – на носу. Актеру приходилось слышать неутешительный диагноз от докторов не единожды. В 2016 году голливудский актер прошел пятый курс лечения в борьбе с базальноклеточной карциномой – одним из самых "легких", но все же злокачественных новообразований на коже.
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