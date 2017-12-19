Догилева откровенно рассказала о романе со Стояновым

Татьяна Догилева стала гостьей передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви". Актриса рассказала о романе с коллегой, актером Юрием Стояновым.

Татьяна Догилева открыла для себя театр в седьмом классе школы. Она стала участницей студии юного актера. Однако руководитель ясно дал понять, что Татьяне будет тяжело поступить в вуз, поскольку у нее "сложная внешность". Однако это обстоятельство Догилеву не остановило, и она покорила ГИТИС.

Там у будущей актрисы вспыхнул роман с Юрием Стояновым, ныне известным актером кино и ведущим передачи "Городок". "На первом курсе я была влюблена в Юрия Стоянова. Он был героем, романтиком с кудрявыми волосами, мастером спорта по фехтованию. Приехал из Одессы, и у него были деньги. Мы вместе играли этюды, вот и влюбились. В первом семестре мне поставили тройку, и я сказала Юрию, что мы расстаемся. Он ходил страдающий, но к концу второго курса женился на прекрасной девушке", – цитирует Татьяну Догилеву сайт "Комсомольская правда".

После института артистка вышла замуж за помощника режиссера. "Это была какая-то оголтелая любовь – я его не видела два часа и начинала плакать. Он от меня сначала отбивался, но я взяла его нахрапом. Мне был 21 год, и моя мама сказала, что без брака я жить с ним не буду. Я понимала, что мы очень разные люди и что все это ненадолго", – констатировала актриса. Брак продлился всего три месяца, зато охоту выходить замуж у Догилевой отбил надолго.

Вторым мужем Татьяны стал драматург Михаил Мишин. Они встретились на съемках фильма, снятого по мотивам оперетты "Вольный ветер". У них быстро завязались романтические отношения. Однако Мишин на тот момент был женат.

"Единственный брак, который я разрушила, был его. Я сказала, что не хочу быть любовницей. Мы расставались, он уходил, потом возвращался. Не все гладко было в этих отношениях, но они закончились браком. Мне нравилось быть женой, мы были интересная пара: он – писатель, я – актриса. Но я не сумела состояться как жена", – высказала свое мнение Догилева. Их брак распался спустя 20 лет.