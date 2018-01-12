Влади валяется в ногах у Саруханова после скандала с Пугачевой

Фаворит Пугачевой покаялся за плагиат. Иначе его бы выперли с эстрады.



Появление Аллы Пугачевой в новогоднем эфире Первого канала закончилось скандалом. Уже утром 1 января на нее набросились меломаны, прознавшие, что прозвучавшая а телеэфире песня "Я летала" слизана со старого хита Игоря Саруханова.

Автор песни – молодой композитор Олег Влади – с пеной у рта доказывал, что не виноват в мелодическом совпадении. "Могу сказать как на духу, что песню Игоря Саруханова "Придуманная любовь", о которой идет речь, я впервые услышал 1 января 2018 года, когда собственно вся эта история и началась. Дело не в разности поколений, не в том, что это не мой любимый исполнитель, а просто никогда раньше она мне не попадалась. Если нужно, готов это подтвердить на любых полиграфах и детекторах. Для меня это "открытие" было, как гром среди ясного неба", – заявил Влади в интервью "МК".

"Видимо, есть какие-то несложные мелодические и гармонические ходы, которые имеют свойство совпадать", – уверял Влади. Да вот беда – совпадение вышло почти 100-процентное. И Игорь Саруханов пригрозил судом. После которого, понятно, карьера Влади закончилась бы.

Потому он поспешил с повинной. Молодой композитор, видимо, валялся в ногах у Саруханова, умолял не губить. И уговорил в итоге простить, а скандал замять.

"Ошибку могут совершить все, но когда человек признает ее и первым делает шаг навстречу, невозможно на благородство не ответит благородством, – пояснил решение пощадить плагиатчика Саруханов. – Спасибо воля случая за то что у меня появился молодой и уже известный соавтор. А у нас вместе получилась отличная песня "Я летала". Поет Алла Пугачева. Музыка Игорь Саруханов, Олег Влади. Возможно, это только начало".