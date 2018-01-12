В Сети появилось фото Бондарчук с молодым любовником

Подруга обнародовала снимок Светланы Бондарчук, на котором ту нежно обнимает возлюбленный. Поклонники порадовались за женщину, оформившую развод после 25 лет брака.

Сейчас Светлана Бондарчук, как и многие представители отечественного шоу-бизнеса, проводит отпуск в теплой стране. Для отдыха блондинка выбрала Бали. Ей компанию составила подруга, светская львица, фотомодель Надежда Оболенцева. Впрочем, вскоре выяснилось, что вместе с ними на Бали отправился фотограф Сергей Табунов, которого упорно записывают в любовники Бондарчук.

Благодаря Оболенцевой стало очевидно, что слухи оказались правдой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Надежда опубликовала фотографию, на которой запечатлены Светлана и ее молодой избранник. "Бали 💙", – коротко подписала снимок Оболенцева.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от фотографии, пронизанной нежностью и гармонией, и пожелали счастья влюбленным. "Наконец-то! Счастья, любви и преданности!❤️(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Светлана, какая прекрасная картина! И вы здесь такая спокойная умиротворения и уверенная! Это лучшее фото из всех", "Красивая пара)))", "Света, Любите и будьте любимы! Что еще нужно до счастья ...", "Тот момент, когда не нужно лишних слов.....", "Как здорово!!! счастья Светлане и большой любви!!!" – восхитились комментаторы.

Публикация от nadineobolentseva (@nadineobolentseva) Янв 12, 2018 at 4:05 PST

Напомним, по некоторой информации, Светлана и Сергей познакомились на одном из светских мероприятий. А уже в декабре, по слухам, Табунов стал одним из важных гостей на дне рождения Бондарчук. "Никто даже не заметил, как все завертелось. А когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова", – рассказали в близком окружении пары. Отметим, что Светлана на 12 лет старше Сергея.