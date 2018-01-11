Первый канал выставил измученную недугом Пугачеву на мороз

Продюсер новогоднего шоу на Первом канале рассказал о съемках праздничной программы. Юрий Аксюта поделился подробностями производства передачи.

Организатор специального выпуска еще раз подтвердил, что все звезды действительно пели на улице в мороз. По словам продюсера, не всем музыкантам это далось легко. Так, например, по задумке сотрудников Первого канала, знаменитая Алла Пугачева была вынуждена мерзнуть на продуваемой всеми ветрами крыше отеля. Усложняло положение то, что примадонна российской эстрады болела: у певицы был насморк.

"Она сама принимала участие в построении и потом в монтаже практически каждого кадра. За что я, конечно, безумно ей благодарен. Мне кажется, она осталась очень довольна результатом, это действительно была эксклюзивная работа с песней "Я летала", получился фактически видеоклип", - приводит газета "Московский комсомолец" слова Юрия Аксюты.

Продюсер подчеркнул: никто из, казалось бы избалованных, звезд отечетственной и даже зарубежной эстрады не жаловался на суровые условия съемок: "Все зажглись идеей, поскольку понимали, какую уникальную можно сделать съемку: совершенно другая атмосфера, настроение, пространство. Никто не капризничал, все были увлечены работой и довольны результатом. Это даже видно по выражению лиц в кадре. Тем более что работали они с режиссерами высочайшего класса, которых прекрасно знают по концертным съемкам и по работе над собственными клипами".

Помимо историй, связанных со звездами, принимавшими участие в съемках, Аксюта рассказал, как телеканал отбирал персонажей, которые будут радовать зрителей Первого в новогоднюю ночь. Звезд выбирали россияне: в одной из отечественных социальных сетей был проведен опрос. В результате, 30 лидеров народного голосования пригласили в эфир.