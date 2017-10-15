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Басков пустился в пляс после обмана Лопыревой

Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Николай Басков 15 октября празднует свой день рождения. Его невеста Виктория Лопырева сообщила, что приехать к нему сможет только вечером, однако уже утром была с ним. От такого расклада певец пустился в пляс прямо у дверей аэропорта.
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Николай Басков поделился со своими подписчиками в Instagram видео встречи невесты у аэропорта Шереметьево. По его словам, Виктория Лопырева предупреждала, что прилететь сможет только вечером. Однако уже утром она смогла обнять будущего мужа.

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Николай Викторович Басков певец, телеведущий

От такого "обмана" певец, не скрывая восторга, буквально пустился в пляс. "День Рождения начался с самого неожиданного сюрприза от @lopyrevavika 💥❤️👻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал он ролик. Басков даже начал подпевать своей песне "Твой день рождения", игравшей на фоне, однако быстро спохватился – на холоде ему петь нельзя.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям. "С днем рождения, любимый и артист!!!", "С днем рождения наш Золотой!", "С днем рождения Николай,желая счастья и любви💟💟💟💟🎂🎂🎂🎂", "С днем рождения! Множество творческих идей! Успеха, здоровья, и самой настоящей искренней любви!!!💜🍁👑🎂🎊🎉🎇🎆", – писали комментаторы.

Отметим, недавно Николай Басков объявил о своем решении уйти со сцены. "Кончился завод, который побуждал меня прыгать во что-то новое и интересное. Мне нужно время, чтобы перейти в разряд другого Баскова, другого артиста", – объяснил он. Интересно, что решение временно уйти в тень пришло после того, как свадьба с Викторией Лопыревой была отодвинута на неопределенный срок.

Автор: Геннадий Куприянов15 октября 2017, 13:53
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