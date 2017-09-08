Жуков зажигает с голыми мужиками

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков опубликовал на своей страничке в Instagram странное видео. Поклонники в полном недоумении.

"Зажигаем на концертах не по-детски:) Тушите свет...", – подписал ролик певец. Фолловеры Жукова не поняли, что происходит на видео. "Что с ними?", "Что это такое?", "После концерта в баньку пошли?", – спрашивают подписчики. "Мальчишки не заболеют так?", – забеспокоилась одна из поклонниц. В ролике трое обнаженных мужчин молча стоят в палатке под песню Сергея Жукова.