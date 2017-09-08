Харламов отказался вести шоу с Малаховым

Известный телеведущий, журналист и шоумен Андрей Малахов блеснул на сцене Comedy Club в качестве конферансье. Гарик Мартиросян даже попросил Павла Волю и Гарика Харламова замолчать в надежде на "крутые рейтинги".

О том, что Андрей Малахов снялся в популярном юмористическом шоу Comedy Club, стало известно благодаря Михаилу Галустяну. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал видеозапись, сделанную прямо со съемочной площадки (при этом сам Михаил находился в зрительном зале).

По сюжету, Андрей Малахов стоит на сцене рядом с Гариком Харламовым в образе ведущего скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" и комментирует внешний вид партнера, называя его жертвой майонеза. В ответ Харламов обращается к сидящему неподалеку Гарику Мартиросяну и заявляет, что не будет с ним вести передачу. В разговор вмешался Павел Воля. "Гарик, Гарик, это конец Comedy Club", – заявил Воля.

Гарик Мартиросян потребовал, чтобы Харламов и Воля "заткнулись". "Это Андрей Малахов. У него крутые рейтинги. У нас будут крутые рейтинги на ТНТ. Так что заткнулись оба и работайте!" – вскричал Мартиросян. Малахов не замедлил отреагировать. "Армянин ущемляет права русских на глазах у русских!" – в своем стиле объявил Андрей. Далее Михаил Галустян переводит камеру на себя и буквально утирает с лица слезы от смеха. При этом артист произносит непечатное слово, поэтому Dni.ru не могут опубликовать видеозапись.

Многочисленные подписчики разделили радость кумира. "Ну капец, а Лена Малышева теперь продюсер USB?)))", "Жестяк😂😁😀😄😅". "Я ничего не понял, но наверно смешно...😁", "Михаил, не мешайте работать оператору!", "😂😂😂 пусть говорят в камеди 😂 Смех убийственный", "Михаил вы чудо ☄☄☄🔥", "смех Миши 😂😂😂😂заразен 😂😂😂", "Малахов уже не знает куда ему деваться", "Оператор ржет))) Миша 😁😁😁😸😸😹😹😹👍👍👍смех потрясный!!!" – прокомментировали видео подписчики.