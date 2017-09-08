Ксения Собчак перестала за собой следить

Известная телеведущая Ксения Собчак разместила на своей страничке в Instagram на редкость неудачное фото. На нем светская львица выглядит очень неухоженной.

"Читаю как управлять миром, не привлекая внимания санитаров:)", – подписала Ксения снимок, на котором что-то сосредоточенно читает с мобильного телефона. Подписчиков не столько заинтересовало, что именно так внимательно изучает звезда, сколько ее внешний вид.

Фолловеры разнесли в пух и прах не только сам образ телеведущей, но и ее внешность в целом. "Некрасивая худоба. Плоская как селедка", "Страхолюдина", "Где сиськи?", "Почему-то всегда особенно подчеркивается полное отсутствие груди, бюстгальтер не пробовала одевать? А то как старая бабулька", "Пузо больше сисек получилось. Неудачное фото", – обрушились на знаменитость пользователи соцсети.

Многие обратили внимание на то, что Ксения перестала за собой следить. "Помыть и уложить волосы – миллионов не надо, подобрать стрижку и правильный уход – делов-то!", "Такое ощущение, что от нее воняет, как от бомжа... вечно немытые волосы, прыщавая потная кожа.... фуууу", "Помой голову!", "Швабра немытая", "Прическа отстой", – не поскупились на критику фолловеры.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 8 2017 в 1:25 PDT

Некоторые предположили, что Ксения Собчак в интересном положении. "Беременная?", "Ой, мне кажется, вы беременны... или креститься надо (когда кажется)?", – предположили подписчики.

Напомним, недавно Ксения ответила на критику в свой адрес. "Нащупала новый тренд: оказывается, оскорблять можно не только по признаку "лошадь", "тупая" и "возвращайся в Дом-2", но и по признаку "она же баба – пусть на кухне сидит и не лезет никуда, – написала знаменитость в своем микроблоге, не скрывая эмоций. – И вот это уже какой-то невероятный сексизм и шовинизм, вызывающий ярость".