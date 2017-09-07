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Любовница Немцова закатила скандал у Борисова

Борис Немцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
В студию программы "Пусть говорят" 7 сентября пришла любовница убитого Бориса Немцова Екатерина Ифтоди, доказавшая недавно в суде что ее ребенок – сын известного политика. Женщина рассказала о том, что через что ей пришлось пройти в битве за установление отцовства.
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Теперь еще один сын Немцова вступает в битву за наследство политика. Ходят слухи, что в оффшорах Немцова – миллиард долларов. О романе Екатерины и Бориса никто не знал, лишь после убийства политика девушка заявила о правах ее сына на часть имущества Немцова.

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Борис Ефимович Немцов

Борис Ефимович Немцов политик, бывший вице-премьер-министр России

На протяжении 2,5 лет она просила биоматериал у родственников политика на проведение анализа ДНК, но они отказывались это делать. Сейчас наследство поделили между собой мать Бориса Ефимовича и его официально признанные дети от разных женщин – Жанна, Антон, Дина, Софья и Злата.

Екатерина пришла в студию с сыном Борисом, названным в честь отца. По словам любовницы Немцова, политик знал о том, что это его ребенок, еще на этапе ее беременности. Однако при рождении не признал мальчика. Ифтоди объяснила это тем, что политик попросил ее не вредить его репутации, поскольку тогда он баллотировался, но обещал признать сына, когда тому исполнится год.

"Не было сомнений в том, что в бог Борис будет признан и явлен общественности. В графе отец у ребенка прочерк, потому что так просил сделать Боря, он просил чуть-чуть подождать. Этого человека нельзя было прессовать", - поделилась возлюбленная политика. "Он помогал всегда ребенку, знал о том, что он ест", – заверила она.

По словам женщины, у нее с Немцовым сложились доверительные отношения. "У меня были ключи от его квартиры, я могла запросто заполнить Боре холодильник тем, что он любил. Я могла сделать уборку, могла просто остаться переночевать. Он говорил, что я очень нежная, необыкновенная, что таких девушек как я, он не встречал", – рассказала любовница Бориса Ефимовича.

Кроме того, Екатерина поделилась очень личными подробностями их отношений. "Мы познакомились в Пасху. Боря поэтому называл меня Христос. Он всем своим женщинам давал определения", – говорит гостья студии.

Несмотря на скользкую тему, ничего на ток-шоу не предвещало бури. Однако любовница Немцова устроила настоящий скандал. В тот момент, когда на передаче показали видеозапись интервью с бывшей пассией Бориса Ефимовича Екатериной Одинцовой об ее признанных детях от политика, Ифтоди вскочила с места и быстрым шагом покинула студию.

За ней кинулся ведущий Дмитрий Борисов в надежде вернуть вспыльчивую дамочку. За кулисами он принялся уговаривать ее зайти в зал. А она объяснила все просто: мол, обиделась. "Это должна быть моя программа! Я хотела, чтобы поговорили о моем малыше и моем процессе, чтобы народ узнал, через какие страдания и переживания я прошла", – заявила она, при этом согласившись после уговоров вернуться в зал.

Вскоре слово дали ее адвокату Владиславу Поликаркину. Он рассказал, как все-таки им удалось установить отцовство, не прибегая к сдаче биоматериала родственниками Немцова. По его словам, им удалось назначить молекулярно-генетическую экспертизу и Следственный комитет предоставил им образцы ДНК с места убийства политика.

Также защитник заверил, что официально никак миллиардов наследства после смерти Немцова нет. "Общая сумма не превышает 500 миллионов рублей", – заявил он. В свою очередь адвокат и друг семьи Немцовых Александр Добровинский отметил, что "дойти Екатерине до этих денег будет непросто", и ей предстоит долгая борьба, поскольку наследство уже распределено.

Автор: Людмила Фоканова7 сентября 2017, 21:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Борис Немцов

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