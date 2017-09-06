Известная певица набросилась на халявщика Осина

У Евгения Осина самая тяжелая, третья стадия зависимости от алкоголя. Певица Наталья Штурм до последнего помогала певцу побороть пагубную страсть.

Наталья Штурм публично заявила, что здоровье Евгения Осина пошатнулось из-за его алкоголизма. Сам певец не согласен признавать свою зависимость, пишет газета "Комсомольская правда".

Наталья предприняла титанические усилия, чтобы определить Осина на лечение, однако он отказался и заявил, что подруга хочет сделать себе имя и славу на его болезни. Все это время Наталья Штурм не давала никаких комментариев по поводу состояния Евгения Осина. Но теперь певица заговорила.

"Вы не увидите Женю Осина в слезах благодарности, целующего руки своим спасителям. Неплохо зная Женю, я даже предполагаю, что в Таиланд он улетел отдохнуть на халяву. Он соблазнился тем, что это курорт, его будут кормить, он не будет ни в чем нуждаться. И то, что его заставляют ходить на какие-то процедуры, его, конечно, разочаровывает: выпить не дают, какими-то занятиями грузят... Мой прогноз, что его какое-то время там еще подержат и вернут на его затхлый диван в Москву", – считает Наталья Штурм.

Наталья охарактеризовала своего коллегу и приятеля как нахала и эгоиста. По словам певицы, именно из-за пристрастия к бутылке от него ушла жена с дочкой. Он пьет не потому, что у него отняли дочь: наоборот, семья долгое время боролась с зависимостью Евгения, но и их терпение подошло к концу. Семье стало ясно, что все их усилия тщетны. Возможно, победить зависимость Евгению помогут в клинике Лушникова.

"Сейчас им занялся Лушников и его клиника – Осин вытянул единственный счастливый билет. Я давно сказала, что он алкоголик с 30-летним стажем и ноги отнимается именно из-за этого. Потом эту тему поддержал Малахов с Лушниковым, у них получилось его забрать. У меня мелькнула мысль, ну слава Богу, я перекрестилась, понадеялась, что его сейчас подлечат, он поймет, что ему нужно спасаться. Но он этого сейчас не понимает. Он раздражен, взбешен, людям с ним очень тяжело", – рассказала Наталья Штурм. Но певица тем не менее не верит в счастливый исход истории.

"Я не думаю, что будет хороший финал. Хотя очень бы хотелось на это надеяться... Ему, как и многим алкоголикам, безумно нравится движение вокруг них, то, что за ним бегают. Он чувствует себя звездой, которая приехала на отдых. Для него лечение – это отдых, релакс. Он приехал туда кайфануть. Он удивился, что ему еще пива не дают. Он по-прежнему не признает, что у него проблемы с алкоголем. Считает, что у него все замечательно, хотел хорошо отдохнуть, но ничего не получилось. Я буду рада, если ошибусь", – резюмировала Наталья Шутрм.

Ранее председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников рассказал подробности лечения певца Евгения Осина от алкоголизма. Лушников подтвердил, что в настоящее время певец находится в Таиланде. К сожалению, артист, по словам эксперта, пока не готов к выздоровлению.



"Сейчас он живет в центре как гость, у него адаптационный период. Такое состояние может длиться от двух недель до месяца. Если рассматривать три стадии зависимости, то у Жени последняя, третья стадия. И к нему нужен особый подход", – сообщил Никита.