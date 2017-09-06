Муж обратился к Чеховой после расставания

Анфиса Чехова публично обратилась к супругу Гураму Баблишвили. Телеведущая поздравила возлюбленного с Днем рождения на своей страничке в Instagram.

Публикацию звезда сопроводила совместным снимком с мужем. Таким образом Анфиса показала, что в их отношениях с Гурамом все в порядке.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Сен 5 2017 в 4:38 PDT

"Так уж случилось, что теперь день смерти моей подруги и день рождения моего мужа @gurambablishvili следуют друг за другом. Такой, вот, парадокс судьбы... Как в песне Басты: "Таков закон Сансары, нас просто меняют местами. Круговорот людей", – написала под совместным фото с супругой телеведущая. Также она опубликовала стихи, посвященные Гураму, поздравив его и пожелав любимому всего наилучшего.

Публикация от hic et nunc (@gurambablishvili) Фев 22 2017 в 2:46 PST

Муж знаменитости вскоре отреагировал на публичное поздравление, поблагодарив Анфису за то, что она рядом с ним. Он пообещал избраннице, что всегда будет рядом с ней. "Спасибо тебе, неповторимая личность, ты подарила мне ангела – лучшее счастье в моей жизни, вскрыла сердце и поделилась любовью, научила многому и обогатила меня своим миром, сама того не понимая! Да, мы меняемся местами. Но это не конец, его не существует. И пока мы здесь, надо любить, улыбаться, делать добро, не останавливаться и радоваться жизни на этой планете Земля, живой – я всегда буду рядом", – написал Гурам жене.

Напомним, что Анфиса Чехова вышла замуж за Гурама Баблишвили в июне 2015 года. Супруги воспитывают общего сына Соломона.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Июн 24 2017 в 6:59 PDT

Недавно Анфиса без мужа, в компании сына Соломона отдыхала в Италии. Поклонники заподозрили, что знаменитость рассталась со своим мужем Гурамом. Слухи появились после того, как она выкладывала в свой микроблог снимки, на которых рядом с ней и ее ребенком на курорте позировал брутальный мускулистый мужчина. Фолловеры посчитали, что это новый возлюбленный Анфисы. Однако Чехова слухи сразу опровергла, заявив, что мужчину зовут Эдуард и они дружат уже 15 лет.

