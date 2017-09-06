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Больной Караченцов столкнул лбами Малахова и Шепелева

Дмитрий Шепелев и Андрей Малахов. Фото: Dni.Ru
Так получилось, что в один день по двум конкурирующим каналам, практически в одно время прошли передачи с Николаем Караченцовым в главной роли. Зрители выразили свое недоумение, а некоторые раскритиковали ведущих этих шоу – Андрея Малахова и Дмитрия Шепелева.
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Вчера, 5 сентября, на Первом канале в ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" появились Николай Караченцов и его супруга, актриса Людмила Поргина. Последняя прошла проверку на полиграфе и рассказала подробности аварии, жертвами которой стала она сама, ее муж и знакомые. Тогда выяснилось, будто Поргина перед тем, как сесть за руль, пила алкоголь. Впоследствии выяснилось, что у Караченцова опухоль, которая, к счастью, не угрожала его жизни.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

На 45 минут ранее по "второй кнопке" началась передача Андрея Малахова, героем которой стал... Николай Караченцов. Тема ток-шоу оказалась аналогичной. После такого совпадения (или провала, как считают многие недоуменные зрители) в социальных сетях поклонники выразили свое мнение относительно этой ситуации.

В аккаунтах Андрея Малахова и Дмитрия Шепелева в Instagram подписчики выразили свое мнение, которое. отметим, оказалось неоднозначным. Пока одни нахваливали телеведущих (по-видимому, не зная о том, что параллельно по другому каналу выступают те же герои), другие довольно жестко выразили свое отношение.

"капец. вчера у малахова на передаче был караченцов и он же у шепелева. это как??? это провал, я считаю... об одном и том же говорили... переключаешь каналы, а там один караченцов. и только ведущие разные... эй, вы, хоть договаривайтесь заранее о темах, чтобы так не совпадать!", "гостям видимо не далеко ходить из одной студии в другую всего 10 мин пешком. Тут денег дали за эфир и тут тоже дали денег. Хорошо жить не запретишь!!",  – едко отреагировали подписчики.

Также поклонники поинтересовались у Малахова, почему на двух первых центральных телеканалах одни и те же темы и герои. "Андрей, скажите почему по ОРТ показывают тех же героев что и в вашем прямом эфире? Одно и то же. Я первый не смотрю, только анонсы из за любопытства...не понимаю...", "а Вы знаете ответ на вопрос почему на первом канале и Россия 1 в передачах пусть говорят и передаче Прямой эфир с Андрем Малаховым одинаковые темы и герои?" – задали риторический вопрос зрители. Отметим, что ни Андрей Малахов, ни Дмитрий Шепелев, которых, так вышло, Николай Караченцов ментально столкнул лбами, пока не прокомментировали ситуацию.

Автор: Наталья Аряева6 сентября 2017, 10:44

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