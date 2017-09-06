Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры

Эксклюзив Особое мнение Интервью Солнцев врезал халявщику Преснякову Джигурда посмеялся над позором Малахова

Выбор читателей

Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
Жена о смерти Александра Маслякова
Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Обрюзгшую Пугачеву сняли за примеркой блузки
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
партнеры
Среда 6 сентября
Лента новостей
11:36
Очевидцы сообщили о взрыве в метро Парижа
11:20
350 миллионам европейцев грозит ужасная смерть
11:16
Украинская студентка по дешевке продает девственность
10:58
Из Химкинского водохранилища выловили труп
10:51
Садальский грубо отозвался об ивантеевском стрелке
10:44
Бежавшего в Россию Януковича обвинили в госперевороте
10:43
Известного музыканта нашли мертвым в студии
10:34
Минздрав вычислил самый пьющий регион России
10:12
На Урале автобус попал в смертельное ДТП
09:55
В России запретят яркий свет
09:49
Москвичей предупредили об идущей на город грозе
09:47
Актриса Яна Троянова объяснила идею сериала "Ольга"
09:41
Устроившего огненный таран кинотеатра уральца отправили за решетку
09:26
В День города в парке Горького появится интерактивный макет Москвы
09:20
Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"
09:12
Дуров рассказал о вербовке ФБР после побега из России
09:09
На юго-востоке Москвы потушили крупный пожар
08:49
Почему не вычислили одержимого насилием школьного стрелка
08:46
В Амурской области произошло страшное ДТП
08:39
Порошенко нашел ловкий способ избежать выборов
08:32
Госдеп ушел в отказ: США отреагировали на обвинения России
08:10
В Москве оценили качество мобильной связи
07:46
Девушка выжила после падения с 15-го этажа
22:04
В кафе на востоке Москвы найдено тело мужчины
21:51
Названа самая эффективная диета
21:12
Что заставило школьника устроить "теракт" в Ивантеевке
20:47
Путин преподал урок хитрому Киеву
20:13
На Россию надвигается страшный циклон
20:10
Под Москвой голый мужчина прыгнул с третьего этажа и пошел в банк
19:48
Москва встала в девятибалльных пробках
19:38
Лечение антибиотиками признали неэффективным
19:14
"ЕР" предлагает упростить получение квот на ловлю рыбы
18:58
Ребенок сообщил в полицию о плантации конопли матери
18:57
Россиянин впал в кому после ДТП с автобусом в Турции
18:37
Савченко шокировала Раду образом монашки
18:17
В центре Москвы мужчина снимал на камеру голого ребенка
18:07
Почему больше не нужно бояться рака
17:41
На рельсах под Москвой нашли гранату
17:36
Мособлгаз сдал в эксплуатацию новые газопроводы
17:25
Нелепый вид Шуры вызвал переполох
17:22
Напуганная школьным стрелком девочка сломала позвоночник
17:18
Заявление Путина о Донбассе напугало Киев
16:51
На Шепелева напали после шоу с Шурыгиной
16:44
Россияне мечтают о дистанционной работе
16:37
Почему мужчины бегут от алиментов и как их остановить
16:33
Невеста принца Гарри об их тайных встречах
16:26
Почему дети готовы убивать
16:23
В центре Москвы во время съемок обокрали актера
16:16
Жванецкий умолял Новикову об интиме
16:11
Назарбаев признался в употреблении наркотиков
16:09
Электорат "Единой России": ставка на расширение
16:04
В России разработали действенную вакцину от рака
15:47
Сутулая Бородина против "трансвестита" Бузовой
15:30
Названа причина нападения школьного стрелка на учительницу
15:22
Александру Балуеву выдвинули ультиматум
15:18
Из московской клиники украли медицинскую технику
15:11
Как половой отбор определяет моду
14:56
Украине предложили вернуться в состав СССР
14:55
В Сети тайно показали работу iPhone 8 (видео)
14:55
Поклонская гневно ответила Учителю
14:52
Бесстыжий альфонс из "Дома-2" подло обманул невесту и друга
14:45
Под Тюменью люди объявили войну медведю-пестуну
14:40
Постаревшую Лолиту обозвали алкоголичкой
14:39
Алкоголь оказался губительнее для мозга мужчин
14:28
Кремль ответил на странное заявление президента Литвы
14:15
Пострадавшая учительница раскрыла детали нападения школьника
14:14
Семь правил бодрого утра
14:14
Глызин провалился на празднике в Ростове-на-Дону
14:12
В Югре по городу бегает медведь
14:12
Смартфон против телефона: что лучше для школьника
14:08
Отец похоронил мечту Татьяны Тарасовой
13:57
Юношу задержали за изнасилование школьницы в парке "Измайлово"
13:55
Переодетые знаменитости идут на рекорд Гиннесса
13:45
Школьник улыбался после стрельбы по детям в Ивантеевке
13:39
Дочь пришла со слезами к Алферовой
13:33
Путин подшутил над "разведчиком" Лавровым
13:28
Чехова об умершей Барановской: Хотелось трясти ее и кричать
13:25
Ситуацию в Ивантеевке взял на контроль губернатор
13:23
Звезда "Джеймса Бонда" активно занимается сексом в 82 года
13:20
Собянин: Благоустройство Садового кольца завершается
13:08
Известная актриса подколола исхудавшего мужа Боярской
13:03
"Завтра устрою теракт": школьный стрелок накануне хвастался соседке
13:02
Отвергнутый любовник расправился с подругой и ее матерью
12:50
Школьный стрелок оставил предсмертное послание
12:48
Брат Пригожина повесил на Валерию страшные долги
12:29
Тренер Чайковская рассказала о разводе из-за тяжелой работы
12:28
Сын не знает о смерти Барановской
12:26
Лукашенко пообещал Порошенко не захватывать Украину
12:26
В Беверли-Хиллз умер культовый актер
12:06
В Подмосковье школьник выстрелил в голову учительнице
12:05
Корчевников позвал сексапильную звезду "Дома-2" на канал "Спас"
12:01
Избивший журналиста НТВ дебошир раскрыл гонорары "Пусть говорят"
12:00
Сбербанк начнет выдавать россиянам паспорта
11:29
Президент Литвы погрелась в лучах славы Путина
11:28
Ученые доказали особую важность оргазма для человечества
11:28
В Салехарде женщина защитила честь любимого 118 ударами ножа
11:23
Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой
11:21
Актриса Яковлева рассказала о свадьбе
11:17
В Подмосковье подросток разбросал по школе взрывпакеты и устроил стрельбу
11:14
Киев отчитался перед Москвой по убийству Вороненкова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Градский грубо унизил Малахова
Взбешенная Пугачева выгнала хама Гребенщикова
Нагиев протащил Бузову на Первый канал
В деле об изнасиловании Шурыгиной поставлена точка
Барановская умерла от рака
Шоу-бизнес

Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Журналисты отыскали новые подробности любовного романа Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина. Якобы узнав о том, что певец стал интересоваться другими женщинами, Примадонна устроила жуткий скандал и выкинула все вещи любовника из своей квартиры.
прочитано 4925 раз

Владимир Кузьмин появился на горизонте Аллы Пугачевой в тот момент, когда ее супружеская жизнь с третьим мужем, продюсером Евгением Болдиным, сходила на нет. Вначале отношения привлекательного исполнителя и Примадонны были сугубо деловыми: они работали в театре Пугачевой, исполнили дуэт "Две звезды" и другие композиции, ставшими хитами. Затем между артистами вспыхнул роман. Да такой, что Кузьмин ушел от жены и матери его троих детей поэтессы Татьяны Артемьевой.

ПО ТЕМЕ

Пугачева о подставе Первого канала: Безобразие!

Взбешенная Пугачева выгнала хама Гребенщикова

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Однако счастье певцов продлилось недолго. Постепенно Кузьмин, говорят, стал поглядывать на других женщин, что Пугачева не смогла стерпеть. "Лав стори сошла на нет. Говорят, без скандала не обошлось: поклонницы певицы видели, как она в ярости выкидывала вещи рок-певца из своей квартиры на улице Горького", – цитирует писателя Федора Раззакова сайт "Комсомольская правда".

После разрыва Пугачева закрутила роман с начинающим певцом Сергеем Челобановым, а Кузьмина ждали поездка в Америку, где он встретил свою следующую жену, модель Келли Керзон, фактический брак с актрисой Верой Сотниковой. Сейчас Владимир счастлив в браке с женщиной значительно моложе себя. Ее зовут Екатерина Трофимова.

"Я столько наделал ошибок в жизни, что теперь остается только каяться. Когда я встретил свою последнюю жену Катю, я решил, что, как прежде, больше не могу жить. Я хочу жить спокойно с одной женщиной. Хочу о ней заботиться. Я раньше был эгоистом", – в интервью говорил Владимир Кузьмин.

Впрочем. несмотря на скандальный разрыв, Пугачева и Кузьмин сумели восстановить человеческие отношения. Алла даже посетила передачу Андрея Малахова "Сегодня вечером", посвященную артисту. Правда, там Примадонна публично заявила, что Владимир страдает от рассеянного склероза.

Автор: Наталья Аряева6 сентября 2017, 09:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева боится залезать в "гроб"

567

комментарии

Политика

Путин преподал урок хитрому Киеву
Савченко шокировала Раду образом монашки
Украине предложили вернуться в состав СССР
"Я ему не жених": Путин любопытно высказался о Трампе

Шоу-бизнес

Больной Караченцов столкнул лбами Малахова и Шепелева
Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры
Певица Валерия придумала имя своему ребенку
Эксперт: У Евгения Осина последняя стадия

Проишествия

Что заставило школьника устроить "теракт" в Ивантеевке
Известный астролог сел в тюрьму за мошенничество
Внедорожник протаранил прачечную в центре города (видео)
Жена лишила невнимательного гольфиста достоинства

Lifestyle

Президент о выданном Серебренникову миллиарде
Звезда "Джеймса Бонда" активно занимается сексом в 82 года
Звезду "Матильды" выставили на посмешище
Диктор Кремля нашел себе преемника
Шоу-бизнес

Сутулая Бородина против "трансвестита" Бузовой

Поклонники "Дома-2" выбирают самую сексуальную ведущую
Шоу-бизнес

Варнава проболталась о рождении близнецов

Откровенное интервью участницы Comedy Woman

Шоу-бизнес

Поргина сделала страшное признание у Малахова

Жена Караченцова готовилась к смерти актера
Шоу-бизнес

Певица Валерия придумала имя своему ребенку

Артистка дала откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп с 4 по 10 сентября 2017 года
Почему изнасилованную Шурыгину преследуют скандалы
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на сентябрь 2017 года

Фоторепортажи

Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой
Больной Караченцов вышел в свет
Как развлекается Бондарчук после разрыва с мужем
Михаил Боярский наконец показал внука

Спорт

С России сняты все обвинения в допинге
Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд
Русская теннисистка вернула Шарапову с небес на землю
Беременная жена Руни сбежала из дома из-за путаны

Регионы

За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
Обезумевший уралец объяснил огненный таран кинотеатра в Екатеринбурге
Мать лидера "Сектора газа" умерла в нищете
Пилот Ан-2 перед крушением шутил о полетах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru