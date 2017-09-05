У Караченцова обнаружили опухоль

Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина стала героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Актриса вспомнила злополучную аварию, в которую они с мужем попали в феврале этого года.

Впервые Поргина согласилась на откровенный разговор о том, была ли она пьяна в момент ДТП. Ведь именно в этом до сих пор ее обвиняют многие. Между прочим, наличие в кровь сидевшей за рулем жены Караченцова в свое время подтвердила и судебная экспертиза, за что актрису лишили прав на полтора года.



Людмила Андреевна уверяет, что не употребляла алкогольные напитки. "Представьте себе, 12 лет бороться за жизнь человека, напиться, сесть и убить всех четверых, и себя тоже? И ради чего это? У меня длинный день. Утром я забила багажник вином, водкой, шампанским, виски, чтобы привезти в ресторан для поминок… Все разбилось, мы не знаю, сколько лежали. Машина несколько раз перевернулась и легла набок. Вся шуба в крови, водке, вине, виски. Мы надышались, были все мокрые", – вспоминает актриса.

Именно этим фактом Поргина объясняет тот факт, что в ее крови обнаружили алкоголь. Близким Николая Караченцова предлагали подать апелляцию, но они были заняты другими делами. Актер нуждался во вмешательстве врачей. Дело в том, что в левом легком знаменитости обнаружили опухоль. В результате артисту пришлось отправиться на обследование и лечение в Германию.

По словам Людмилы Поргиной, сейчас Караченцов чувствует себя замечательно и не намерен замыкаться в четырех стенах. Ему интересно смотреть спектакли и новые фильмы, а также посещать музеи.