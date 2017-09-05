Постаревшую Лолиту обозвали алкоголичкой

Певица Лолита Милявская оригинально ответила на критику в свой адрес. Она записала ролик, в котором предстала в образе старухи.

"Дорогие мои подписчики, мне, конечно очень хочется ответить некоторым на поставленные вопросы. Читаю ли я то, что вы пишите? Конечно, читаю", – заверила певица. "Именно поэтому сейчас я так выгляжу: специально для некоторых. Потому что они говорят: "ну уже хватит, ну уже 53 года, уже бабулечка", "с ума сошла", кто-то пишет: "алкоголичка", – говорит Лолита.

"Я подумала, что должна соответствовать всему, что пишут про меня в Instagram. Я же никогда не убираю плохие комментарии. И вот теперь я бабулечка, хорошая, добрая, очень хороший "цветик". Но этот цветик все равно может послать кого-то на…, если мне что-то не понравится", – с милой улыбкой пообещала "бабулечка-цветик". "Грим примеряю на всякий случай. Может, все-таки что-то в этом есть", - резюмировала Милявская.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Сен 4 2017 в 6:46 PDT

Фолловеры поддержали Лолиту, оценив ее чувство юмора и находчивость. "Класс!!! Умничка Лолита! Юмор – это жизнь!", "Лолита, вы не обращайте внимания на злобные высказывания некоторых ваших подписчиков", "Лолита жжет, умора!", "Что за ерунда, какая Вы бабушка в 53? Вы роскошная и молодая!", "Они сдохнут от зависти и злобы, что "престарелая" Лола может показывать фигуру и ноги в свои преклонные годы, а мужики всех возрастов, с удовольствием на все это пялятся!", – пишут пользователи.

Однако нашлись и те, кто добавил ложку дегтя в бочку меда. "Что так людей пугать? И не лень было такой грим забабахать?", "Старуха", "Извините, наплевать", "Вам не идет быть бабулечкой", – считают фолловеры.