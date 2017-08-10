Подлые мошенники сорвали гастроли Лолиты

Аферисты попытались нажиться на артистке. Пришлось действовать решительно.

Лолита уже давно не выступала в Крыму. И вот, наконец, собралась на гастроли по Черноморским курортам. Среди запланированных городов значились Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Керчь. Билеты были проданы, крымчане ждали концертов эпатажной Милявской. Ждала встречи и она. Но напрасно...

"Вынуждена констатировать тот факт, что мы с моим коллектив попали под настоящих аферистов, – рассказала шокированная Лолита. – Наши билеты в Крым были аннулированы в 12 часов ночи, когда мы уже сдали багаж и заплатили за перевес. Аферисты думали забрать из кассы все деньги. Мы с моим директором обзвонили все залы, чтобы из кассы не выдавали никому деньги и зрители смогли бы получить их назад".

"К сожалению, организаторы нас очень сильно подвели, мы не смогли выехать. Организаторы были из России, они не сработали правильно. Мы вчера доехали до аэропорта и не смогли улететь, а рейсов больше не было. Много там было накладок, которые невосполнимы в организации туров", – заверил директор Лолиты Эдуард Хруцкий.

Заметим, что Лолита до последнего не комментировала предстоящие гастроли в Крыму. "Просто была надежда, что меня пустят на Украину и я смогу видеть свою семью", – пояснила артистка.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 10 2017 в 9:56 PDT

"Не пойму, как такого уровня человек, имея многолетний опыт гастролей, мог попасть под аферистов?", "Какие ведь бывают уроды!!!! Лолита, мы с вами!", "Лолита, Россия с вами, поэтому ничего не бойтесь", – комментируют пораженные поклонники.