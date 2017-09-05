Актриса Яковлева рассказала о свадьбе

Актриса Марина Яковлева женила младшего сына Ивана. По словам артистки, влюбленные сами занимались организацией торжества.

По словам Марины Яковлевой, свадьба обошлась влюбленным в приличную сумму. "Может, по чьим-то меркам немного, но по нашим – нормально. И пригласили нас, мам, как гостей. Мы приготовили подарки, поздравили. Дети просили: не надо никаких традиционных обрядов. Но мы все равно встретили их с иконой, хлебом-солью", – призналась актриса.

На торжестве все было продумано до мелочей, а сама свадьба оказалась "очень интересной". Не обошлось без конкурсов. Гостей развлекали живые музыканты. Отметим, что Яковлева сразу отмела версию о том, что свадьбу сыграли тайно из-за беременности избранницы ее сына.

"Ваня и Даша долго встречались, ездили путешествовать – то в Португалию, то в Данию. И вот после трех лет просто решили узаконить свои отношения. На свадьбе сына из 60 гостей 50 человек – друзья молодых. И, кстати, у моего сына такие друзья были на свадьбе все хорошие – современные, интеллигентные, такие воспитанные, умненькие. Я посмотрела – это мозги России – те, которые сами себя делают. Не такие, знаете, детки богатых, мажоры", – отметила Яковлева.

Марина рассказала о невестке. Та окончила строительный институт и работает по профессии. "Она очень творческая. Интересная девочка. Сейчас она продолжает дальше учиться и самосовершенствоваться", – поведала артистка. Сын же, окончивший физический факультет, занимается программированием. "Такой физик-лирик. В детстве играл на фортепиано, даже что-то сочинял. Иногда писал что-то для меня", – охарактеризовала наследника Яковлева.

Пока молодожены живут вместе с артисткой. Копят на квартиру. "Сейчас цены на жилье падают. Можно брать ипотеку. Главное, накопить на первый взнос, а там уж как-то можно выкарабкаться. Чем платить за съемную квартиру, мне кажется, лучше купить ее в кредит". – цитирует артистку Woman Hit.