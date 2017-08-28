Дочь развеяла слухи о последних днях Глаголевой

Анна Нахапетова, дочь всенародно любимой актрисы Веры Глаголевой, ушедшей из жизни в середине августа, опубликовала в Instagram написанное слезами послание. В нем она стыдит всех, кто делает себе имя на смерти ее мамы.

"Не могу читать всю эту ложь и грязь. Я несколько дней пыталась найти телефоны редакций, но тщетно, поэтому пишу сюда. Крик души, если хотите... Вам, кто пиарится на этом, кто печатает этот бред, потом еще и перепечатывает все это – стыд и позор!", – написала Анна Нахапетова в Instagram.



"О какой дружбе Вы можете говорить, если рассказываете о том, как сейчас страдает мамин брат Борис, которого уже семь месяцев нет в живых", – обращается Анна к называющей себя подругой Глаголевой Марине Яковлевой.

"Катя Лель, что любопытно, оказывается весь вечер следила за мной на свадьбе Насти и Саши, теперь же рассказывает душераздирающую историю, как всю свадьбу я прорыдала чувствуя скорый уход мамы", – комментирует Анна утверждения певицы, предлагая той свою фантазию реализовывать в творчестве, а не интервью.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Авг 28 2017 в 7:20 PDT

Dni.Ru отмечали, что внезапная кончина артистки настолько потрясла общественность, что прочие события отошли на второй план. Респонденты сами называли происшествия, которые приходили им в голову – варианты ответов не предлагались. В итоге каждый четвертый россиянин назвал смерть актрисы Веры Глаголевой самым запомнившимся событием последних четырех недель.