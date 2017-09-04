Уволенный Гребенщиков нагло оболгал Пугачеву

Певец сочиняет небылицы о школе Примадонны. Ситуация кажется запутанной донельзя.

Скандал с увольнением выпускника "Фабрики звезд" Михаила Гребенщикова из Мастерской эстрадного искусства Аллы Пугачевой набирает обороты. "Претензии к Гребенщикову копились несколько месяцев. Мы долго его терпели, но в конце концов не выдержали и коллективно обратились к Пугачевой, – цитирует StarHit одну из мам воспитанников школы. – Она ведь вообще думала закрывать школу: мол, та нерентабельна, аренда помещения в центре Москвы стоит огромных денег. Для нас большая честь учить у нее детей. Посовещавшись, мы взяли все расходы по оплате аренды на себя, но попросили избавить нас от Гребенщикова. Он мог прийти на занятие или отчетный концерт в нерабочем состоянии, грубил, вел себя по-хамски. По просьбе мамы написал песню для ученика, а потом ни с того ни с сего отдал композицию другому ребенку".

Гребенщиков все обвинения отрицает. Он уверяет, что Пугачева не могла его уволить, ведь оба они уже не имеют никакого отношения к школе. Якобы еще в мае решили закрыть творческую мастерскую, которая просуществовала почти четыре года. Все воспитанники получили дипломы об окончании школы Аллы Пугачевой.

"Меня никто не увольнял. Я работал на Аллу Борисовну, а не на родителей. С Аллой Борисовной мы вместе решили, что заканчиваем преподавать в этой школе. К сожалению, в нашем шоу-бизнесе не обойтись без грязи: скандалы высасывают из пальца", – цитирует Михаила "Ё!".

Но оказалось, уволенный музыкант просто оболгал Пугачеву! В созданной ею школе успешно начался новый учебный год. Все занятия идут по расписанию. А о том, что они с мая якобы не работают, никто из преподавателей не слышал.