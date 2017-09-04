Алла Пугачева: Всем спасибо, а я в розовом

Певица напугала своим гневом. Ее тут же принялись ублажать.

Первый канал продолжает показывать концерты фестиваля "Жара", который в конце июля состоялся в Баку. В грядущее воскресенье в эфир выйдет творческий вечер Аллы Пугачевой. Молодые артисты будут перепевать хиты Примадонны, а сама она исполнит шесть композиций.

Между тем анонс, который вышел в эфир, певицу категорически не устроил. "Очередная подстава!!! Зачем объявлять "Концерт Аллы Пугачевой", если я пою всего несколько песен в финале концерта? Безобразие!!!" – написала артистка на своей странице в социальной сети.

Впору вспомнить крылатую фразу: "Юпитер, ты сердишься – значит, ты не прав". Но только не в случае с Аллой Пугачевой. Первый канал пошел на беспрецедентные меры – изменил ролик, чтобы певица была довольна. А то разозлится и перестанет ходить на съемки передач.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Сен 3 2017 в 11:34 PDT

"Спасибо Первому каналу! Спасибо Константину Эрнсту за понимание и исправление анонса концерта. Жду с нетерпением этот великолепный песенный вечер с участием классных певцов, а я в розовом цвете", – спустя два часа написала в Instagram Пугачева.

Правда, розовый цвет подействовал на поклонников как красная тряпка на быка. "Алла Борисовна, уж извините, но наряд принцессы Вам явно не идет. Повседневно Вы выглядите лучше. В старшем возрасте может быть сексуальность. Своя. Не надо подражать малолеткам. Глубокое декольте и мини-юбки лучше не надевать. Когда женщина в старшем возрасте старается одеваться на 20 лет, возникает ощущение "голода", нехватки внимания мужчин. Это отталкивает. Лучше одеваться скромнее, без вычурности", "Как бы ни одевался человек, а года налицо", Алла Борисовна, когда я увидел Вас в этом наряде, прифигел. Решил, что Вы перепутали гримерку с Кадышевой. С другой стороны, восточные женщины на торжества надевают часто такие платья. Сам видел", – прокомментировали подписчики.