Российский певец стал новым "Холостяком"

Новым главным героем шоу "Холостяк" стал известный исполнитель Егор Крид. За сердце артиста поборются 25 девушек.

На протяжении нескольких лет ходили слухи о том, что Егор Крид станет новым "Холостяком", однако лишь сейчас все разговоры стали реальностью. "На днях Егор подписал соглашение с каналом. Он долго думал, прежде чем решиться, взвешивал все за и против", – рассказал журналистам друг Егора по имени Алексей.

За сердце популярного исполнителя сразятся 25 девушек. Съемки шестого сезона телепроекта "Холостяк" начнутся в ноябре, сообщает Starhit. Отметим, что Егор Крид известен не только своим творчеством, но и скандальным расставанием с певицей Нюшей, с которой строил романтические отношения на протяжении нескольких лет.

Нюша долго скрывала роман с миловидным певцом. "Когда мы познакомились, он был начинающим артистом. И если бы мы куда-то пришли вместе, то ситуация была бы невыигрышной для него. Все бы говорили, что он за мой счет старается быстро добиться успеха и популярности. Я заботилась и о его репутации. Публичному человеку нужно время, чтобы разобраться, любят его как артиста – за известность, или как личность. Публичность – на мой взгляд, очень серьезное испытание для отношений", – говорила о своих отношениях с Егором Нюша.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) Сен 3 2017 в 10:09 PDT

Как-то раз Крид заявил журналистам, что планировал детей с певицей. А вот в планы Нюши это не входило. "Тут, все-таки, мы немного по-разному смотрели на данную ситуацию. О каких детях может идти речь, если он сам еще ребенок? Мужчина должен заботиться и быть опорой для женщины, а не наоборот", – заявила певица.

Ходили слухи, что разрыв артистов произошел из отца Нюши, которому Егор не понравился. Певица так прокомментировала эту ситуацию: "Я считаю, что настоящий мужчина никогда не будет выставлять напоказ свою личную жизнь. А уже обвинения в адрес родных и близких, которые прозвучали со сцены и затем в интервью, вообще недопустимы. И никакие денежные средства здесь ни при чем. Никогда ни для моих родных, ни для меня этот вопрос не стоял на первом плане. Тем более что на тот момент, когда наши отношения заканчивались, Егор ни в каких дополнительных вложениях не нуждался. А если мои родные и сомневались в искренности его отношения ко мне, это тоже совершенно понятная ситуация. На то они и родные, чтобы оберегать и желать лучшего. Я считаю, что причина нашего расхода была вывернута наизнанку и преподнесена в соответствии с представлениями Егора", – высказалась о скандальном расставании с рэпером Нюша.

