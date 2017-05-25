Егор Крид извинился перед избитой девушкой

Известный певец Егор Крид публично принес извинения девушке, которую избили на его концерте. В Сети появилось видео нападения неизвестного мужчины на поклонницу исполнителя.

Инцидент произошел на концерте Крида в Ташкенте. Выступление популярного певца уже подходило к концу, он прощался со зрителями, когда прямо возле сцены произошла потасовка.

"Сперва я не поверил, когда читал комментарии про драку после концерта в Ташкенте. Ведь концерт и публика были потрясающие! А увидев это видео я, простите, ********л...😖", – признался в Instagram Егор и поделился видео, на котором запечатлен обмен ударами между девушкой и мужчиной.

Ранее некоторые пользователи Сети, обсуждая потасовку, предположили, что поклонница сама спровоцировала обидчика колкими фразами. "Я не в курсе ситуации и, к большому сожалению, не видел ее находясь на сцене. Но по большому счету мне все равно, что сделала эта девушка. Мужик ни в коем случае не должен распускать руки! – убежден артист. – Позорная выходка. Ударить девушку в лицо..."

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) Май 25 2017 в 1:57 PDT

Кто-то в интернете пустил слух, что неизвестный мужчина является бдительным секьюрити Крида, который просто не пустил разгоряченную фанатку к звезде. "Это не моя Охрана, в моей команде таких нет и быть не может! – эмоционально заверил Егор. – Всю безопасность предоставляет организаторская сторона".

Далее исполнитель обратился непосредственно к пострадавшей. "Если ты читаешь, я лично извиняюсь перед тобой за это, мне крайне неприятно, что такое произошло на моем концерте, причем в таком дружелюбном городе! Со своей стороны мы постараемся найти этого человека, ведь он должен принести извинения", – пообещал поклоннице артист.

В финале своей речи Крид дал совет сильной половине человечества. "Пацаны, мужчины!!! Сдерживайте себя и не распускайте руки, как бы сильно вас не выводили из себя. У меня были разные ситуации с плохими девушками, которые отвратительно себя вели, но это не позволяет нам применять физическую силу, – резонно заметил Егор. – Всем мир! #Ташкент".